Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что Бахмут имеет для россиян прежде всего политическое значение. Они объявили, что "взяли" его, превратили в щебень, дальше не продвинулись, а выйти оттуда не могут.

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Может сложиться третья серьезная украинская операция

Военный эксперт отметил, что для россиян выход из Бахмута означает нанести персональное имиджевое поражение Владимиру Путину.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Любые движения вокруг Бахмута вперед – это философия овладения оперативным окружением. Как только оперативное окружение сложится, это может стать серьезным надломом,

– отметил военный эксперт.

Если, по его мнению, группировка будет уничтожена, а еще лучше – если несколько тысяч россиян сдадутся в плен, это могла бы быть третья серьезная украинская операция.

Военный эксперт допустил возможное развитие событий на Бахмутском направлении: смотрите видео

"Ведь имеем Харьковскую, Херсонскую и, дай Бог, чтобы случилась Бахмутская", – подчеркнул Петр Черник.

Обратите внимание! В Минобороны Украины сообщают, что на Бахмутском направлении россияне пытаются вернуть утраченные позиции после освобождения ВСУ Андреевки и Клещеевки. Однако украинские защитники сдерживают атаки противника. В то же время враг не оставляет попыток прорвать оборону в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.

Что происходит на Бахмутском направлении