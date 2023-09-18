Российские захватчики пытаются наступать по нескольким направлениям, но у них ничего не получается. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что наши воины имели успех южнее и восточнее Роботино.
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Ситуация на Востоке
на Купянском направлении противник ищет слабые места в нашей обороне. Также воины успешно отбили атаки в Новоселовском районе Луганской области.
на Лиманском направлении враг продолжает перегруппировку войск.
на Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.
На этом направлении наши войска освободили Андреевку и Клещиевку, но враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции. Наши бойцы сдерживают там атаки врага и закрепляются на достигнутых рубежах,
– написала Анна Маляр.
Она также отметила, что на Бахмутском направлении не создавали дополнительной группировки для наступления.
За неделю на Бахмутском направлении освобождены 2 квадратных километра земель.
на Авдеевском, Марьинском направлениях противник безуспешно пытается установить контроль над населенным пунктом Марьинка и оцепить Авдеевку.
Ситуация на Юге
на Запорожском и Херсонском направлениям враг держит оборону и продолжает обстрелы.
Силы обороны отразили атаки противника в районе Новомихайловки, Новодаровки, Новоданиловки Запорожской области.
На Юге наши военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
За неделю Силами обороны на юге освобождены 5,2 квадратных километра территорий.
Контрнаступление ВСУ: какими могут быть следующие действия
- Генерал Марк Милли 18 сентября предположил, что для украинского наступления осталось примерно 30-45 дней до ухудшения погодных условий. За это время наше командование может принять несколько важных решений, которые не понравятся врагу.
- За последние несколько дней неплохие перспективы в ВСУ появились и на Мариупольском направлении. Это дополнительный фактор для условно определенных 30 – 45 дней благоприятных погодных условий для контрнаступления.
- Протяженность линии фронта в целом велика. И когда россияне опрокидывают силы из восточных направлений – это в конечном счете ослабляет их наступательный потенциал за рубежом. И это, в свою очередь, позволяет нам перебросить больше сил на южные направления.
- В зависимости от того, насколько удастся истощить российскую логистику по разным направлениям, украинское военное командование и будет решать, выбирать ли одно стратегическое направление для давления на оккупантов, или рассмотреть альтернативу.