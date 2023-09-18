Российские захватчики пытаются наступать по нескольким направлениям, но у них ничего не получается. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что наши воины имели успех южнее и восточнее Роботино.

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Ситуация на Востоке

на Купянском направлении противник ищет слабые места в нашей обороне. Также воины успешно отбили атаки в Новоселовском районе Луганской области.

на Лиманском направлении враг продолжает перегруппировку войск.

на Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

На этом направлении наши войска освободили Андреевку и Клещиевку, но враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции. Наши бойцы сдерживают там атаки врага и закрепляются на достигнутых рубежах,

– написала Анна Маляр.

Она также отметила, что на Бахмутском направлении не создавали дополнительной группировки для наступления.

За неделю на Бахмутском направлении освобождены 2 квадратных километра земель.



на Авдеевском, Марьинском направлениях противник безуспешно пытается установить контроль над населенным пунктом Марьинка и оцепить Авдеевку.

Ситуация на Юге

на Запорожском и Херсонском направлениям враг держит оборону и продолжает обстрелы.

Силы обороны отразили атаки противника в районе Новомихайловки, Новодаровки, Новоданиловки Запорожской области.

На Юге наши военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

За неделю Силами обороны на юге освобождены 5,2 квадратных километра территорий.

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