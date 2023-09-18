Однако все будет зависеть от нескольких факторов, наиболее влияющих на ситуацию на фронте. Подробно о них 24 Каналу рассказал Тарас Жовтенко – эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы".

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Что повлияет на контрнаступление

С начала контрнаступательной операции для наших военных одним из приоритетных направлений было Мелитопольское. Дело в том, что важной задачей является уничтожение сухопутного коридора, чтобы сделать невозможным логистику россиян за рубежом.

К тому же россияне начинают укреплять Токмак, готовясь к предстоящим боям за город. Сейчас Токмак – в 16 километрах от линии фронта. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на продвижение ВСУ по этому направлению.

Это реакция россиян, ее быстрота. То, насколько они могут распорядиться тем ресурсом, который у них есть под рукой. То, что мы серьезно нарушили логистику на Юге – это факт, но это не значит, что мы оставили их вообще без ресурса,

– заметил Тарас Жовтенко.

Оккупанты продолжают подтягивать силы как только могут. В частности, постоянно опрокидывают десантников – остатки единых боеспособных подразделений. Насколько эффективно российские командиры смогут распорядиться имеющимся ресурсом для защиты новых линий обороны вокруг Токмака – сложно спрогнозировать, ведь много меняющихся факторов.

"Другой фактор – вооружение, которое мы получим. Если в ближайшее время мы получим ATACMS и Taurus – это достаточно серьезно повлияет, в том числе на то, как быстро мы сможем двигаться дальше на Южном направлении", – отметил Жовтенко.

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Есть несколько вариантов

За последние несколько дней неплохие перспективы в ВСУ появились и на Мариупольском направлении. Это дополнительный фактор для условно определенных 30 – 45 дней благоприятных погодных условий для контрнаступления.

У нас есть запасная опция, где оказывать большее давление на россиян. Таким образом мы еще больше сажаем российскую логистику "на шпагат". Они ведь прекрасно понимают, что только на Мелитопольском направлении они все сосредоточить не смогут,

– подчеркнул эксперт по международной безопасности.

Протяженность линии фронта в целом велика. И когда россияне опрокидывают силы из восточных направлений – это в конечном счете ослабляет их наступательный потенциал за рубежом. И это, в свою очередь, позволяет нам перебросить больше сил на южные направления.

"Это фактически замкнутая система с точки зрения ресурса, по крайней мере, того, что есть в доступе для российских командиров", – отметил Жовтенко.

В зависимости от того, насколько удастся истощить российскую логистику по разным направлениям, украинское военное командование и будет решать, выбирать ли одно стратегическое направление для давления на оккупантов, или рассмотреть альтернативу.

Не исключено, что россиян могут запутать, чтобы они думали, что украинские военные будут наступать на одном направлении, в то время, когда это будет происходить на другом.

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