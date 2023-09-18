Так, на прошлой неделе украинские военные освободили на Бахмутском направлении еще два квадратных километра территории. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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ВСУ продвигаются на Юге и Востоке

Как рассказала Маляр, под Бахмутом Силы обороны Украины уже деоккупировали 51 квадратный километр.

В то же время она отметила, что основное направление наступления украинских войск – это Юг. По ее словам, на прошлой неделе на Юге, как и на Востоке, у наших военных было продвижение вперед, в частности на Мелитопольском направлении.

Маляр отметила, что по всему Югу враг находится в обороне. Как сказала заместитель министра, на Запорожском и Херсонском направлениях враг защищается.

ВСУ очень уверенно уничтожают оборонный потенциал врага, им трудно защищаться,

– заявила Маляр.

На Мелитопольском направлении, как рассказала заместитель министра, Силам обороны удается продвигаться. В частности, наши воины имели успех южнее и восточнее поселка Работино.

В течение прошлой недели на южном направлении ВСУ удалось освободить 5,2 квадратных километра,

– сообщила Маляр

Она добавила, что за все время на Юге освобождено более 260 "квадратов".

В то же время Маляр подчеркнула, что наступательные действия сложны, поскольку враг укрепляется сразу после захвата территории. Украинским войскам приходится проходить через серьезные оборонительные укрепления, в том числе заминированные территории.

Следовательно, как констатировала Маляр, Силы обороны двигаются вперед настолько это возможно – "по максимуму".

Обратите внимание. На прошлой неделе Силы обороны Украины освободили два населенных пункта на Бахмутском направлении. Речь идет об Андреевке и Клещеевке. В Минобороны сообщили, что Украина наступает и добивается успеха без создания наступательной группировки.