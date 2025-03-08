В ночь на 8 марта атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградской области России, который очень важен для врага. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Что известно об этом НПЗ

Он расположен более чем в 800 километрах от границы с Украиной.

КИНЕФ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность переработки составляет около 20,1 миллиона тонн нефти в год, что делает его вторым по величине НПЗ в стране после Омского нефтеперерабатывающего завода,

– написал Коваленко.

Этот нефтеперерабатывающий завод специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов.

Губернатор подтвердил атаку на завод КИНЕФ. Заявил о якобы "уничтожении" 2 беспилотников – одного на подлете, другого – над территорией предприятия. Впрочем, подтвердил, что есть повреждения внешней конструкции одного из резервуаров. Последствия еще ликвидируют. Жертв якобы "нет".