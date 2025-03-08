Вночі проти 8 березня атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у Ленінградській області Росії, який дуже важливий для ворога. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Що відомо про цей НПЗ

Він розташований за понад 800 кілометрів від кордону з Україною.

КІНЕФ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність переробки становить близько 20,1 мільйона тонн нафти на рік, що робить його другим за величиною НПЗ у країні після Омського нафтопереробного заводу,

– написав Коваленко.

Цей нафтопереробний завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів.

Губернатор підтвердив атаку на завод КІНЕФ. Заявив про начебто "знищення" 2 безпілотників – одного на підльоті, іншого – над територією підприємства. Втім, підтвердив, що є пошкодження зовнішньої конструкції одного з резервуарів. Наслідки ще ліквідовують. Жертв буцімто "немає".