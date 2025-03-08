Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни – ISW.

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Росія скористається зупинкою США допомоги Україні

Аналітики зазначили, Росія, ймовірно, скористається призупиненням військової допомоги й обміну розвідувальною інформацією, щоб посилити свою кампанію дальніх ударів і виснажити українську ППО.

Також в ISW наголосили, американська розвідка зробила внесок в систему раннього попередження про російські удари. Припустили, що її призупинення, ймовірно, вплине на здатність України швидко реагувати на адаптацію ворожих ударних пакетів.

Нещодавно ГУР повідомило, що Росія модернізує і збільшує виробництво Shahed 136. Також агресор виробляє новий варіант безпілотника "Герань-3".

Російські сили, ймовірно, намагатимуться перевантажити українські системи протиповітряної оборони, збільшивши кількість безпілотників "Шахедів" і дронів-приманок у кожному ударному пакеті на додаток до збільшення кількості ракет в окремих ударних пакетах для знищення української енергетичної та оборонно-промислової бази,

– зазначили аналітики.

Також додали, Росія, ймовірно, має намір змусити Україну швидко вичерпати запаси ракет ППО Patriot під час паузи у військовій допомозі в обміні розвідданими з боку США, аби максимізувати шкоду від наступних ударів.

В ISW припустили, що Силам ППО можливо доведеться більш вибірково перехоплювати удари, адже запас ракет-перехоплювачів зменшується, а поповнення поки не передбачається.

"Успішні російські удари по українських енергетичних об'єктах, ймовірно, матимуть довготривалі наслідки для спроможності України виробляти електроенергію для оборонного та цивільного використання", – зазначили аналітики.

Окупанти посилюють наступальні операції

Окупаційні війська продовжують інтенсифікувати наступальні операції на окремих ділянках фронту. Ймовірно, роблять це, щоб скористатися будь-якими негайними й довгостроковими наслідками припинення американської допомоги Україні на полі бою.

Аналітики зауважили, що протягом останніх тижнів російські загарбники активізували наступальні операції в напрямку Куп'янська, Часового Яру, Торецька та Великої Новосілки. Окрім того, не полишають спроб окупувати Покровськ і витіснити українських захисників з Курської області.

В Інституті нагадали, що раніше окупаційні війська вже використовували дефіцит матеріальних засобів, спричинений затримкою американської допомоги навесні 2024 року, аби досягти значних успіхів у Донецькій області й розпочати наступальну операцію на півночі Харківської області.

Кремль, ймовірно, має намір скористатися очікуваним дефіцитом українських матеріальних засобів для отримання додаткових переваг, якщо призупинення військової допомоги США продовжиться,

– наголосили в ISW.

Додали, 5 березня заступник голови російського радбезу Медведєв заявив, що постачання американської зброї "швидше за все, відновиться", однак, "головним завданням" Росії залишається завдати "максимальної шкоди" Україні "на землі" упродовж цього періоду.

"Російські війська, схоже, продовжують активізувати наступальні операції проти українських військ у Курській області та в напрямку Часового Яру і, ймовірно, мають намір скористатися короткостроковими наслідками скорочення американської допомоги, зокрема, обміну розвідувальною інформацією, для досягнення російських оперативних цілей у цих районах", – зазначили в Інституті вивчення війни.