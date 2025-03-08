Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны – ISW.

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Россия воспользуется остановкой США помощи Украине

Аналитики отметили, Россия, вероятно, воспользуется приостановлением военной помощи и обмена разведывательной информацией, чтобы усилить свою кампанию дальних ударов и истощить украинскую ПВО.

Также в ISW отметили, американская разведка сделала вклад в систему раннего предупреждения о российских ударах. Предположили, что ее приостановление, вероятно, повлияет на способность Украины быстро реагировать на адаптацию вражеских ударных пакетов.

Недавно ГУР сообщило, что Россия модернизирует и увеличивает производство Shahed 136. Также агрессор производит новый вариант беспилотника "Герань-3".

Российские силы, вероятно, будут пытаться перегрузить украинские системы противовоздушной обороны, увеличив количество беспилотников "Шахедов" и дронов-приманок в каждом ударном пакете в дополнение к увеличению количества ракет в отдельных ударных пакетах для уничтожения украинской энергетической и оборонно-промышленной базы,

– отметили аналитики.

Также добавили, Россия, вероятно, намерена заставить Украину быстро исчерпать запасы ракет ПВО Patriot во время паузы в военной помощи в обмене разведданными со стороны США, чтобы максимизировать ущерб от следующих ударов.

В ISW предположили, что Силам ПВО возможно придется более избирательно перехватывать удары, ведь запас ракет-перехватчиков уменьшается, а пополнение пока не предвидится.

"Успешные российские удары по украинским энергетическим объектам, вероятно, будут иметь долговременные последствия для способности Украины производить электроэнергию для оборонного и гражданского использования", – отметили аналитики.

Оккупанты усиливают наступательные операции

Оккупационные войска продолжают интенсифицировать наступательные операции на отдельных участках фронта. Вероятно, делают это, чтобы воспользоваться любыми немедленными и долгосрочными последствиями прекращения американской помощи Украине на поле боя.

Аналитики отметили, что в течение последних недель российские захватчики активизировали наступательные операции в направлении Купянска, Часового Яра, Торецка и Великой Новоселки. Кроме того, не оставляют попыток оккупировать Покровск и вытеснить украинских защитников из Курской области.

В Институте напомнили, что ранее оккупационные войска уже использовали дефицит материальных средств, вызванный задержкой американской помощи весной 2024 года, чтобы достичь значительных успехов в Донецкой области и начать наступательную операцию на севере Харьковской области.

Кремль, вероятно, намерен воспользоваться ожидаемым дефицитом украинских материальных средств для получения дополнительных преимуществ, если приостановление военной помощи США продолжится,

– отметили в ISW.

Добавили, 5 марта заместитель председателя российского совбеза Медведев заявил, что поставки американского оружия "скорее всего, возобновится", однако "главной задачей" России остается нанести "максимальный ущерб" Украине "на земле" в течение этого периода.

"Российские войска, похоже, продолжают активизировать наступательные операции против украинских войск в Курской области и в направлении города Часов Яр и, вероятно, намерены воспользоваться краткосрочными последствиями сокращения американской помощи, в частности, обмена разведывательной информацией, для достижения российских оперативных целей в этих районах", – отметили в Институте изучения войны.