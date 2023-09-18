Общаясь с журналистами, глава государства описал боевые действия на фронте. По его словам, нашим защитникам удалось остановить российское наступление.

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Контрнаступление есть, но оно не быстрое

Это сложный вопрос. Я буду с вами совершенно честным. Мы обладаем инициативой. Это плюс. Мы остановили русское наступление и перешли в контрнаступление,

– подчеркнул он.

В то же время президент отметил, что "он не очень скорый". Несмотря на это, подчеркнул глава государства, важен тот факт, что наши защитники ежедневно продвигаются и освобождают территорию от врага.

Мы не должны дать Путину передышку, – Зеленский

По словам президента, нам необходимо максимально освободить территорию и продвигаться вперед. И мы должны это делать, даже если речь идет о сотнях метров, ведь мы не можем терять время.

На вопрос, связанный с наступлением зимы, Владимир Зеленский призвал "забудьте о погоде и т.п.".

Там, где мы не можем проехать на бронированной машине – летим. Если мы не можем летать – давайте посылать беспилотников. Мы не должны давать Путину передышку,

– подчеркнул он.

Как отметил глава государства, работа по освобождению территорий от врага продолжается. Так, накануне наши защитники выбили оккупантов из Клещеевки.

Клещеевка под контролем ВСУ

Так, в воскресенье 17 сентября стало известно, что нашим защитникам удалось освободить Клещеевку от русских захватчиков. Об этом рассказали Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.

Но противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает над всеми возможными средствами огневого поражения. Искренне благодарим волонтеров и волонтерских организаций, которые являются надежным тылом для нас!

– говорится в сообщении.

Наши защитники отметили, что они крепко стоят, а также выразили благодарность за постоянную помощь и поддержку.