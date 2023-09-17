Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США, чтобы представить "формулы мира", провести переговоры о военной помощи и экспорте зерна. Журналист 24 Канала Алексей Печий рассказывает о том, чего следует ожидать от Генассамблеи ООН.

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Зеленский в США будет представлять "формулу мира"

Уже 19 сентября в Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, куда съезжаются лидеры стран и высокопоставленные чиновники со всего мира.

Это прекрасная площадка для представления интересов Украины. В частности, еще в августе стало известно, что президент Зеленский будет представлять в США нашу "формулу мира".

По сути это должна стать новая встреча в продолжении переговоров в городе Джидда в Саудовской Аравии в начале августа с участием более 40 стран.

Та встреча стала хорошим базисом для диалога со странами Глобального Юга, на которых сейчас сосредоточено больше внимания, ведь эти государства все еще сохраняют так называемый нейтралитет.

Например, президент Бразилии после саммита G20 заявлял, что он стремится посадить за стол переговоров президента Зеленского и диктатора Путина.

Также Луис Инасиу Лула да Силва, чья страна будет принимать саммит G20 в следующем году, уверял, что Бразилия не арестует Путина, если тот посетит саммит. Хотя позже Лула да Силва отрекся от этих слов, заявив, что это не в его компетенции решать, будет ли арестован Путин в Бразилии в рамках ордера Международного уголовного суда.

Похоже, позиция Бразилии не доставит Украине дополнительных хлопот на Генассамблее ООН. 14 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор со своим бразильским коллегой Маурой Виейрой. Оба все же согласовали общие позиции в преддверии предстоящей недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Почему Генассамблея станет "звездным временем" для Байдена

Борьба за влияние на Глобальный Юг продолжается. В частности, западные СМИ активно пишут, что эта Генассамблея станет звездным временем для Джо Байдена.

Ожидается, что лидеры четырех из пяти стран, имеющих постоянное членство в Совете Безопасности ООН, пропустят ежегодное мероприятие. В частности, говорится о лидерах Китая и России – Си Цзиньпине и Путине соответственно.

В то же время на Генассамблее не будет и двух главных американских союзников – лидеров Великобритании и Франции. Это открывает путь к тесному диалогу со странами Глобального Юга, которые наоборот все съедутся в США.

В таком контексте это позволит Украине провести более содержательные диалоги в рамках "формулы мира" с теми странами, которые все еще называют себя нейтральными.

ООН становится церемониальной организацией

С другой стороны, показательное отсутствие четырех лидеров стран, входящих в Совбез ООН, может усилить ощущение, что ООН становится все более церемониальной организацией, чем действенной.

И здесь трудно поспорить, ведь тот факт, что, например, Россия имеет право вето в Совете Безопасности ООН, часто означает, что этот орган парализован в важных вопросах, таких как война против Украины.

Впрочем, все же на 20 сентября запланированы открытые дебаты Совбеза ООН по войне России против Украины.

В этом контексте Россия уже начала играть на публику. В частности, российский министр иностранных дел Лавров заявил, что якобы США долгие годы готовили Украину воевать с Россией.

Лавров заявил, что США якобы ведут войну против России и стремятся к ее стратегическому поражению. Это давний тезис, который постоянно озвучивает кремлевская пропаганда.

Все же в Кремле понимают, что на Совбезе ООН им ничего не светит. Постпред России в ООН Небензя заявил, что в Москве реалистично оценивают возможный "выхлоп" этого заседания: для России он будет "нулевой", потому что главная роль на заседании отводится украинскому президенту. Так что задача Лаврова просто ходить и всем мешать своим присутствием.

Тема зерна будет одной из главных во время Генассамблеи

В то же время генсек ООН Антониу Гутерриш уже заявлял, что очень хотел бы обсудить возобновление "зернового соглашения".

С этой целью он на полях Генассамблеи ООН планирует провести ряд встреч – отдельно с Владимиром Зеленским, турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и главой российского Министерства иностранных дел Лавровым.

В Госдепе США рассказали, что госсекретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш побеседовали перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке.

Среди тем было и "зерновое соглашение". Также они подняли вопросы приоритетов США на Генассамблее ООН.

Речь идет о ключевых принципах устава ООН и общей декларации прав человека, обновлении ООН для реагирования на вызовы и усилия, направленные на достижение целей устойчивого развития организации.

Поэтому вопрос "зернового соглашения" все же точно будет подниматься на Генассамблее ООН.

ATACMS и давление на Израиль: важные встречи Зеленского

Вместе с тем президент Зеленский проведет целый ряд двусторонних встреч, которые, наверное, более важны, чем само выступление на Генассамблее ООН.

В Белом доме уже подтвердили встречу Зеленского с Байденом. До этого Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе.

В этом контексте важно добавить, что Зеленский уже заявлял, что хочет обсудить лично с президентом Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

По словам Зеленского, мнение и поддержка Байдена очень важны, ведь в свое время именно лидер США принял окончательное решение о передаче HIMARS.

Президент надеется, что Украина может получить ракеты ATACMS уже осенью.

Накануне Энтони Блинкен всячески намекал на то, что решение по дальнобойным ракетам, скорее всего, будет положительным. Вдобавок, в Пентагоне сказали, что на следующей неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине. Вероятно, это произойдет как раз во время встречи Зеленского и Байдена 20 сентября.

Также следует добавить, что Владимир Зеленский на следующей неделе выступит и перед Конгрессом США. Цель этого выступления Зеленского – подчеркнуть важность для Конгресса удовлетворения запроса Белого дома на дополнительный бюджет более чем на 24 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Его принятие ожидается уже до конца месяца.

Кроме того, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретятся в ближайшие дни в США.

По его словам, встреча пройдет на полях Генассамблеи ООН. И учитывая довольно слабую помощь от Израиля, такая встреча крайне необходима.

Стоит напомнить, что Нетаньяху до выборов в прошлом году уверял, что в случае победы его силы он рассмотрит вопрос передачи Украине оружия. Это прекрасный шанс напомнить Нетаньяху об обещаниях.