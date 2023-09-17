Президент України Володимир Зеленський вирушить до США, щоб представити "формули миру", провести переговори про військову допомогу та експорт зерна. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій розповідає про те, чого варто очікувати від Генасамблеї ООН.

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Зеленський у США представлятиме "формулу миру"

Уже 19 вересня в Нью-Йорку стартує тиждень високого рівня Генасамблеї ООН, куди з'їжджаються лідери країн та високопоставлені чиновники з усього світу.

Тож, це прекрасний майданчик для представлення інтересів України. Зокрема, ще у серпні стало відомо, що президент Зеленський представлятиме у США нашу "формулу миру".

По суті це має стати новою зустріччю у продовження переговорів у місті Джидда в Саудівській Аравії на початку серпня за участю понад 40 країн.

Та зустріч стала хорошим базисом для діалогу із країнами Глобального Півдня, на які нині зосереджено найбільше уваги, адже ці держави все ще зберігають так званий нейтралітет.

Наприклад, президент Бразилії, після саміту G20 заявляв, що він прагне посадити за стіл переговорів президента Зеленського та диктатора Путіна.

Також Луїс Інасіу Лула да Сілва, чия країна прийматиме саміт G20 наступного року, запевняв, що Бразилія не арештує Путіна, якщо той відвідає саміт. Хоча пізніше Лула да Сілва зрікся цих слів, заявивши, що це не в його компетенції вирішувати, чи буде заарештовано Путіна в Бразилії в рамках ордера Міжнародного кримінального суду.

Схоже, позиція Бразилії не завдасть Україні додаткового клопоту на Генасамблеї ООН. 14 вересня глава МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою. Обидва все ж узгодили спільні позиції напередодні майбутнього тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Чому Генасамблея стане "зірковим часом" для Байдена

Боротьба за вплив на Глобальний Південь продовжується. Зокрема, нині західні ЗМІ активно пишуть про те, що ця Генасамблея стане зірковим часом для Джо Байдена.

Очікується, що лідери чотирьох з п'яти країн, які мають постійне членство в Раді Безпеки ООН, пропустять щорічний захід. Зокрема, мовиться про лідерів Китаю та Росії – Сі Цзіньпіна та Путіна відповідно.

Водночас на Генасамблеї не буде й двох головних американських союзників – лідерів Великої Британії та Франції. Отже, це відкриває шлях до тісного діалогу з країнами Глобального Півдня, які навпаки всі з'їдуться до США.

У цьому контексті це дає Україні змогу провести більш змістовні діалоги в рамках "формули миру" з тими країнами, які все ще називають себе нейтральними.

ООН стає церемоніальною організацією

З іншого боку, показова відсутність чотирьох лідерів країн, які входять до Радбезу ООН, може посилити відчуття, що ООН стає все більш церемоніальною організацією, ніж дієвою.

І тут важко сперечатися, адже той факт, що, наприклад, Росія має право вето у Раді Безпеки ООН, часто означає, що цей орган паралізований у важливих питаннях, таких як війна проти України.

Втім, все ж на 20 вересня заплановані відкриті дебати Радбезу ООН, щодо війни Росії проти України.

У цьому контексті Росія вже почала грати на публіку. Зокрема, російський міністр закордонних справ Лавров заявив, що нібито США довгі роки готували Україну, щоб воювати з Росією.

Лавров заявив, що США нібито ведуть війну проти Росії та прагнуть її стратегічної поразки. Це давня теза, яку постійно озвучує кремлівська пропаганда.

Усе ж у Кремлі розуміють, що на Радбезі ООН їм нічого не світить. Постпред Росії в ООН Небензя заявив, що у Москві реалістично оцінюють можливий "вихлоп" цього засідання: для Росії він буде "нульовий", бо головна роль на засіданні відводиться українському президенту. Тож завдання Лаврова просто ходити та всім заважати своєю присутністю.

Тема зерна буде однією з головних під час Генасамблеї

Водночас генсек ООН Антоніу Гутерреш вже заявляв, що дуже хотів би обговорити відновлення "зернової угоди".

Для цього він на полях Генасамблеї ООН планує провести низку зустрічей – окремо з Володимиром Зеленським, турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом та главою російського Міністерства закордонних справ Лавровим.

У Держдепі США розповіли, що держсекретар Ентоні Блінкен і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш поговорили перед Генасамблеєю ООН в Нью-Йорку.

Серед тем була і "зернова угода". Також вони порушили питання пріоритетів США на Генасамблеї ООН.

Мова йде про ключові принципи статуту ООН та загальну декларацію прав людини, оновлення ООН для реагування на виклики та зусилля, спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку організації.

Тож, питання "зернової угоди" все ж точно буде порушуватися на Генасамблеї ООН.

ATACMS і тиск на Ізраїль: важливі зустрічі Зеленського

Разом з тим, президент Зеленський проведе цілу низку двосторонніх зустрічей, які, напевно, більш важливі, ніж сам виступ на Генасамблеї ООН.

У Білому домі вже підтвердили зустріч Зеленського з Байденом. До цього Байден зустрічався з Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

У цьому контексті важливо додати, що Зеленський вже заявляв напередодні, що хоче обговорити особисто з президентом Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

За словами Зеленського, думка та підтримка Байдена дуже важлива, адже свого часу саме лідер США ухвалив остаточне рішення про передачу HIMARS.

Тож, президент сподівається, що Україна може отримати ракети ATACMS вже восени.

Напередодні Ентоні Блінкен всіляко натякав на те, що рішення по далекобійних ракетах, скоріш за все, буде позитивним. На додачу, в Пентагоні сказали, що наступного тижня оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Ймовірно, це відбудеться якраз під час зустрічі Зеленського та Байдена 20 вересня.

Також варто додати, що Володимир Зеленський наступного тижня виступить і перед Конгресом США. Мета цього виступу Зеленського – підкреслити важливість для Конгресу задоволення запиту Білого дому на додатковий бюджет на понад 24 мільярди доларів додаткової допомоги Україні. Його ухвалення очікується вже до кінця місяця.

Окрім того, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінуться найближчими днями в США.

За його словами, зустріч відбудеться на полях Генасамблеї ООН. І з огляду на доволі кволу допомогу від Ізраїлю, така зустріч вкрай необхідна.

Варто нагадати, що Нетаньягу до виборів минулого року запевняв, що у разі перемоги його сили він розгляне питання передачі Україні зброї. Тож, це чудовий шанс нагадати Нетаньягу про обіцянки.