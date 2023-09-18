Спілкуючись з журналістами, глава держави описав бойові дії на фронті. За його словами, нашим захисникам вдалося зупинити російський наступ.

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Контрнаступ є, але він не швидкий

Це складне питання. Я буду з вами абсолютно чесним. Ми володіємо ініціативою. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ,

– наголосив він.

Водночас президент зазначив, що "він не дуже швидкий". Попри це, підкреслив глава держави, важливим є той факт, що наші захисники щоденно просуваються та звільняють територію від ворога.

Ми не повинні дати Путіну перепочинку, – Зеленський

За словами президента, нам необхідно максимально звільнити територію нашої країни та просуватися вперед. І ми повинні це робити, навіть якщо мовиться про сотні метрів, адже ми не можемо втрачати час.

На питання, пов'язане з наступанням зими, Володимир Зеленський закликав "забудьте про погоду і тому подібне".

Там, де ми не можемо проїхати на броньованій машині – летимо. Якщо ми не можемо літати – давайте посилати безпілотники. Ми не повинні давати Путіну перепочинку,

– наголосив він.

Як зазначив глава держави, робота над звільненням територій від ворога триває. Так, напередодні наші захисники вибили окупантів з Кліщіївки.

Кліщіївка під контролем ЗСУ

Так, у неділю 17 вересня стало відомо, що нашим захисникам вдалося звільнити Кліщіївку від російських загарбників. Про це розповіли Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" та 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.

Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює з усіх можливих засобів вогневого ураження. Щиро дякуємо волонтерам та волонтерським організаціям, які є надійним тилом для нас!

– йдеться у повідомленні.

Наші оборонці наголосили на тому, що вони міцно стоять, а також висловили подяку за постійну допомогу та підтримку.