У цю неділю, 17 вересня, стало відомо, що українські захисники звільнили Кліщіївку. Про це повідомили у своїх соцмережах Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" та 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.

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Що сказала 80 окрема десантно-штурмова бригада

Бійці повідомили, що Кліщіївка остаточно звільнена від російських загарбників силами 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5-ої окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює з усіх можливих засобів вогневого ураження. Щиро дякуємо волонтерам та волонтерським організаціям, які є надійним тилом для нас!

– мовиться у повідомленні.

Українські воїни наголосили, що вони стоять міцно, та подякували за постійну допомогу та підтримку.

Бійці записали звернення з Кліщіївки: відео 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Що сказала Об'єднана штурмова бригада "Лють"

Бійці з цієї бригади написали, що Кліщіївка – наша. Вони разом із побратимами з Сил оборони повернули український стяг над звільненим селом.

Щоденно проявляючи титанічні зусилля, героїзм та звитягу, воїни крок за кроком виборювали нашу землю! Робота продовжується, йдемо до перемоги разом! Все буде Україна,

– сказали наші захисники.

Також бійці поділилися світлиною.



Такий вигляд має Кліщіївка після агресії Росії / Фото бригади "Лють"

Що сказав Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своїх соцмережах прокоментував звільнення населеного пункту. Він написав, що Кліщіївка – це Україна.

Дякую воїнам за деокупацію української землі,

– заявив голова ОП.

Інформацію про звільнення Кліщіївки підтвердив "Суспільному" начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він зауважив, що це село розташоване за 7 кілометрів від Бахмута.

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