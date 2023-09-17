Лінія зіткнення може суттєво змінити свій вигляд після того, як окупанти втратять свої позиції в районі Кліщіївки та Курдюмівки. Про це 24 Каналу повідомив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.

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У росіян можуть початись проблеми

За словами Іллі Євлаша для росіян є три головні причини утримуватись за Кліщіївку та Курдюмівку. Річ у тім, що це:

висоти;

логістичні маршрути;

фланги Бахмута.

Все це в комплексі грає дуже велику роль на ділянці фронту Східного угруповання військ. Оскільки втрата цих позицій призведе до подальших змін на карті, як виглядатиме лінія зіткнення,

– зауважив Євлаш.

Крім того, це дозволить нашим військовим зайти ще далі в тили противника, завдавати ударів по командних пунктах, складах з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами ворога.

"Звісно ж, це набагато ускладнить логістику противника, що також буде відображатись на кількості їхніх обстрілів і загалом на забезпеченні військового угруповання російської армії", – наголосив речник Східного угруповання ЗСУ.

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