Лінія зіткнення може суттєво змінити свій вигляд після того, як окупанти втратять свої позиції в районі Кліщіївки та Курдюмівки. Про це 24 Каналу повідомив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.
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У росіян можуть початись проблеми
За словами Іллі Євлаша для росіян є три головні причини утримуватись за Кліщіївку та Курдюмівку. Річ у тім, що це:
- висоти;
- логістичні маршрути;
- фланги Бахмута.
Все це в комплексі грає дуже велику роль на ділянці фронту Східного угруповання військ. Оскільки втрата цих позицій призведе до подальших змін на карті, як виглядатиме лінія зіткнення,
– зауважив Євлаш.
Крім того, це дозволить нашим військовим зайти ще далі в тили противника, завдавати ударів по командних пунктах, складах з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами ворога.
"Звісно ж, це набагато ускладнить логістику противника, що також буде відображатись на кількості їхніх обстрілів і загалом на забезпеченні військового угруповання російської армії", – наголосив речник Східного угруповання ЗСУ.
Ілля Євлаш про важливість Кліщіївки та Курдюмівки: дивіться відео
Успіхи ЗСУ на фронті: що відомо
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Збройні Сили України, найімовірніше, зробили значний тактичний прорив уздовж ділянки нинішньої лінії оборони росіян у районі Роботиного, на Запоріжжі. Крім того, на заході від Вербового ЗСУ розширили пролом на 2,6 кілометра ворожих позицій.
- Аналітики також відзначили, що за останні тижні центром бойових дій була Кліщіївка, що в районі Бахмута. Водночас зараз помічають передислокацію військових на Запорізький напрямок через тиск ЗСУ.
- Тим часом наступальні дії тривають і на Мелітопольському напрямку. Схоже, успіхи наших військових добряче тривожать окупантів. Адже за даними розвідки Великої Британії, росіяни почали укріплювати Токмак, готуючись до майбутніх боїв за місто. Станом на зараз Токмак є за 16 кілометрів від лінії фронту.