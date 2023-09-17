Линия столкновения может существенно изменить свой вид после того, как оккупанты потеряют свои позиции в районе Клещеевки и Курдюмовки. Об этом 24 Каналу сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

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У россиян могут начаться проблемы

По словам Ильи Евлаша для россиян есть три главные причины удерживаться за Клещеевку и Курдюмовку. Дело в том, что это:

высоты;

логистические маршруты;

фланги Бахмута.

Все это в комплексе играет огромную роль на участке фронта Восточной группировки войск. Поскольку потеря этих позиций приведет к дальнейшим изменениям на карте, как будет выглядеть линия столкновения,

– заметил Евлаш.

Кроме того, это позволит нашим военным зайти еще дальше в тылы противника, наносить удары по командным пунктам, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами врага.

"Конечно, это намного усложнит логистику противника, что также будет отражаться на количестве их обстрелов и в целом на обеспечении военной группировки российской армии", – подчеркнул спикер Восточной группировки ВСУ.

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