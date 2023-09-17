Аналитики американского Института изучения войны заявили, что наши военные в районе Роботиного продолжают расширять плацдарм пролома. Кстати, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснял, что наши военные могут ускорить продвижение в сторону Токмака Запорожской области.

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Что известно о ситуации на Запорожском направлении фронта

Аналитики рассказали, что украинские военные продолжают наступательные операции вдоль участка оборонной линии, находясь на западе от Вербового, начиная со времени прорыва 4 сентября в этом районе. ВСУ расширили прорив на 2,6 километра враждебных позиций.

Однако отсутствие тяжелой техники и транспортных средств Сил обороны по этому защитному слою продолжает указывать на то, что ВСУ еще "должны завершить прорыв".

Несмотря на это, украинские официальные лица объясняют, что несколько оборонных позиций, находящихся сейчас перед бойцами ВСУ, могут быть менее сложными, чем начальный оборонный линейный укрепленный рубеж россиян, который наши войска прорвали на севере.

Более того, российские захватчики сосредоточили большую часть своей боевой мощи на передовых российских оборонных позициях для защиты от украинских контрнаступательных операций. По словам аналитиков, эти российские силы, вероятно, понесли большие потери и отошли на подготовленные позиции позади текущего слоя обороны.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что российские войска сконцентрировали значительную часть своей боевой силы на этих передовых оборонительных позициях для сопротивления возможным контрнаступлениям ВСУ.

Вместе с тем в ISW пишут, что эти российские силы, вероятно, понесли серьезные потери и осуществили стратегическое отступление к подготовленным позициям позади текущего оборонительного слоя.

Россияне на Запорожье становятся в оборону и передислоцируют элитные формирования

В последние недели Клещиевка была центром боевых действий в районе Бахмута. Перемещение любых подразделений 83-й бригады НДС (России – 24 Канал) на фоне продвижения ВСУ в районе Клищиевки свидетельствует о глубоком беспокойстве продвижением украинских сил в западной части Запорожской области. Также это указывает на то, что россияне предпочитают оборону в этом регионе,

– заявили аналитики.

По их данным, действующие на западе Запорожской области североосетинские добровольческие батальоны "Штурм Осетии" и "Алания" 16 сентября опубликовали фото, на котором якобы небольшой отряд 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады России находится в Нестерянке Запорожской области.

"В конце июня части 83-й бригады были развернуты для защиты от контрнаступления вокруг Клищиевки и были замечены в боях в этом районе в конце августа", – говорится в отчете.

Кроме того, подразделения 83-й бригады 11 сентября еще действовали у Бахмута, хотя части бригады могли быть разделены между двумя участками фронта.

Есть контрнаступательные операции ВСУ закрепили в этом районе ряд относительно элитных подразделений и соединений:

воздушно-десантные части 98-й дивизии;

11-й бригады;

83-й бригады;

31-й бригады;

106-й дивизии;

364-й бригады спецназначения главного управления главного управления генштаба вооруженных сил России.

До сих пор войска России не отправляли эти формирования на помощь в обороне на западе Запорожской области, а украинские операции вокруг Бахмута, похоже, продолжают препятствовать российскому командованию сделать это в полном объеме,

– объяснили аналитики.

Обратите внимание! На фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении президент Украины наградил наших бойцов. Владимир Зеленский поблагодарил воинов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и всех, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых задачах.