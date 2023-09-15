Глава государства вручил награды военнослужащим, уничтожающим оккупантов на Запорожском направлении. Награды Зеленский передал лично.

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Президент поблагодарил каждого защитника и защитницы, кто постепенно шаг за шагом освобождает украинскую землю от российских захватчиков.

Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, спасибо за защиту Украины на Запорожском направлении! Всем, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых задачах. Делаем все возможное, чтобы наши города и села, которые сейчас находятся в оккупации, могли снова почувствовать нормальную и свободную жизнь,

– говорится в сообщении Зеленского.

Президент вручает награды бойцам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады / Фото: Владимир Зеленский

Важно! В августе 2023 года 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада начала свое участие в битве за Работино, которое оккупанты захватили еще в марте 2022 года. 23 августа этого года ВСУ подняли украинский флаг в южной части села, а 24 августа Работино было полностью освобождено от российской оккупации.

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