Глава держави вручив нагороди військовослужбовцям, які знищують окупантів на Запорізькому напрямку. Відзнаки Зеленський передав особисто.

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Президент подякував кожному захиснику й захисниці, хто поступово, крок за кроком звільняє українську землю від російських загарбників.

Воїни 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, дякую за захист України на Запорізькому напрямку! Усім, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях. Робимо все можливе, щоб наші міста й села, які зараз в окупації, могли знову відчути нормальне та вільне життя,

– йдеться у дописі Зеленського.

Президент вручає відзнаки бійцям 82-ї окремої десантно-штурмової бригади / Фото: Володимир Зеленський

Важливо! У серпні 2023 року 82-а окрема десантно-штурмова бригада розпочала свою участь у битві за Роботине, яке окупанти захопили ще у березні 2022 року. 23 серпня цього року ЗСУ підняли український прапор в південній частині села, а 24 серпня Роботине було повністю звільнене від російської окупації

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