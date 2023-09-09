Розвідувальний центр Сил оборони Естонії заявив, що росіяни намагаються своїми спробами контратак відвести Сили оборони в напрямку Лиману і Кремінної та зірвати у такий спосіб їхні наступальні дії. Однак загарбники не досягли в цьому успіхів.
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Як ЗСУ прорвати всю оборону росіян
Естонські розвідники вважають, що подальший успіх українських захисників залежить від того, наскільки швидко вони зможуть підтягнути додаткові резерви та сили до Запорізького напрямку.
У відомстві повідомили, що ЗСУ утримують населені пункти на південь від Бахмута. На думку аналітиків, це дає значну тактичну перевагу Силам оборони. Адже російські війська відчувають тиск і тому перекидають туди додаткові резерви. А це допомагає українським захисникам в їхньому наступі у Запорізькій області.
Інші новини про контрнаступ ЗСУ
- Нещодавно заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що у Пентагоні позитивно оцінили те, як ЗСУ використовують західну допомогу. За її словами, українські захисники демонструють на полі бою надзвичайну ефективність.
- Раніше військовий експерт Андрій Крамаров у коментарі 24 Каналу заявив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на тимчасово окупованій ними частині Запорізької області. На його думку, українським воїнам тепер потрібно розширити плацдарм та прикрити власні фланги.
- Нагадаємо, речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про успіхи ЗСУ біля Роботиного. За його словами, наші захисники видавлюють росіян.