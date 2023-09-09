Разведывательный центр Сил обороны Эстонии заявил, что россияне пытаются своими попытками контратак отвести Силы обороны в направлении Лимана и Кременной и таким образом сорвать их наступательные действия. Однако захватчики не добились в этом успехов.
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Как ВСУ прорвать всю оборону россиян
Эстонские разведчики считают, что дальнейший успех украинских защитников зависит от того, как быстро они смогут подтянуть дополнительные резервы и силы на Запорожское направление.
В ведомстве сообщили, что ВСУ удерживают населенные пункты к югу от Бахмута. По мнению аналитиков, это дает значительное преимущество Силам обороны. Ведь российские войска испытывают давление и потому перекидывают туда дополнительные резервы. Это помогает украинским защитникам в их наступлении в Запорожской области.
Другие новости о контрнаступлении ВСУ
- Недавно заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что в Пентагоне положительно оценили то, как ВСУ используют западную помощь. По ее словам, украинские защитники демонстрируют на поле боя чрезвычайную эффективность.
- Ранее военный эксперт Андрей Крамаров в комментарии 24 Каналу заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на временно оккупированной ими части Запорожской области. По его мнению, украинским воинам теперь следует расширить плацдарм и прикрыть собственные фланги.
- Напомним, спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал об успехах ВСУ возле Работино. По его словам, наши защитники выдавливают россиян, пусть и делают это не очень быстро.