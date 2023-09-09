Разведывательный центр Сил обороны Эстонии заявил, что россияне пытаются своими попытками контратак отвести Силы обороны в направлении Лимана и Кременной и таким образом сорвать их наступательные действия. Однако захватчики не добились в этом успехов.

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Как ВСУ прорвать всю оборону россиян

Эстонские разведчики считают, что дальнейший успех украинских защитников зависит от того, как быстро они смогут подтянуть дополнительные резервы и силы на Запорожское направление.

В ведомстве сообщили, что ВСУ удерживают населенные пункты к югу от Бахмута. По мнению аналитиков, это дает значительное преимущество Силам обороны. Ведь российские войска испытывают давление и потому перекидывают туда дополнительные резервы. Это помогает украинским защитникам в их наступлении в Запорожской области.

Ранее разведка Эстонии сообщала о вероятном прорыве переднего края российской обороны нашими защитниками. После этого начались бои в районе Новопрокоповки и Вербового. Там захватчики реорганизовали свою оборону и задействовали резервы.

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