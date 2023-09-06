Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что может привести к тотальному обвалу российского фронта. Отметим, что Силы обороны прорвали первую линию обороны врага на Запорожском направлении.

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Удары по тылам

Россияне физически не могут передислоцировать сосредоточение своей техники на Мелитополе. Ведь чем дальше оккупанты будут оттягивать материальные запасы, тем слабее будет фронт.

Это может повлечь за собой обвал линии фронта и неконтролируемое отступление россиян. К сожалению, пока они отступают организованно, не теряют управление, но мы с этим боремся,

– отметил Жданов.

Уничтожение каждого склада с боеприпасами ослабляет боевой потенциал российского войска. Снабжение стало гораздо меньше и в результате поражения мостов на перешейках в Крым, и в результате того, что сейчас ВСУ пытаются обнаружить даже склады среднего звена и тоже их уничтожить.

"Российский фронт недополучает ни боеприпасов, ни топлива, даже с продовольствием есть проблемы", – подчеркнул военный эксперт.

Что ослабляет боевой потенциал армии России: смотрите видео

Надо уничтожать пункты управления

Чрезвычайно важно уничтожать систему управления российских войск. Сейчас украинские бойцы также уделяют внимание пунктам управления любого звена. Ведь уничтожая пункты управления, мы нарушаем систему управления.

Соответственно, личный состав, не имеющий конкретной и четкой задачи и не руководимый во время боя старшим начальником, теряет ориентиры и боеспособность.

"Они не знают, что делать. Звено управления нужно также выбивать, что мы и делаем", – сказал Жданов.

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