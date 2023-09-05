Подробности Александр Штупун – спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления – рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что вторая линия обороны достаточно мощная.

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Штупун заметил, что не понимает, почему часто говорят, что она легче.

Да, плотность минных полей там меньше, но их количество достаточно велико. Единственное, что может сыграть нам на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не так крепки. У россиян было больше года, чтобы окопаться, поэтому я думаю, что лабиринты там существуют,

– подчеркнул представитель.

Он добавил, что, поджигая поля, российские захватчики сами же их разминируют. Штупун заметил: "дураков в России много", так что, возможно, оккупанты продолжат это делать.

ВСУ прорвали первую линию обороны

Наталья Гуменюк – руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга – рассказала, что в рамках контрнаступления воины ВСУ имеют успех. В частности, герои прорвали первую линию обороны на Юге. Гуменюк подчеркнула: это только первый этап. Далее следует закрепиться и обеспечить безопасность для подразделений.

В целом о продвижении героев сообщают дозированно, чтобы не навредить защитникам.