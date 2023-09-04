Ими поделилась заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты в обороне. Также поделилась успехами на Мелитопольском направлении.

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Какая ситуация на Юге Украины

Итак, на Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает обстреливать позиции наших подразделений, а также гражданские объекты в нескольких областях:

Запорожский;

Херсонской;

Николаевской.

Также враг активно применяет баражирующие боеприпасы "Ланцет".

В то же время, продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины. Во время проведения наступательных действий успехи имели в направлении Новоданиловки, Новопрокоповки. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах.



ВСУ продолжают продвигаться и закрепляться / Скриншот DeepState

Враг на юге несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы,

– добавила она.

Контрнаступление не остановят дожди

Соответствующее мнение озвучили зарубежные обозреватели. Они отметили, что продвигаться на Юге украинские военные продолжат, даже если будут падать дожди.

Здесь в пользу наших защитников сыграют особенности ландшафта и самого региона. Так, с обеих сторон от Мелитополя – песчаная, хорошо аэрированная почва.

Обозреватели считают, что это одна из малоизвестных причин, по которым контрнаступление может быть более успешным, чем предполагают некоторые союзники Украины.

"Это пример важности местных знаний, конкретных ситуаций и контекста, определяющих каждую войну", – подчеркнул Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве.

Он добавил, что часть почвы на Юге остается жесткой, даже если выпадают дожди. А это значит, что наши защитники смогут маневрировать там даже в течение зимы.

Собственно, юг Запорожья покрыт песчаным грунтом. Он ярко контрастирует с богатыми черноземами. Последние в дождливые месяцы превращаются в грязную трясину.