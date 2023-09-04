Собственно, очень многое зависит от ландшафта, где ведутся боевые действия. Обращают внимание на песчаную, хорошо аэрированную почву, которая есть с обеих сторон от города Мелитополь. Обозреватели предполагают, что это одна из малоизвестных причин, почему контрнаступление может быть более успешным, чем думают некоторые союзники нашего государства.

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Нам на руку сыграла почва

"Это пример важности местных знаний, конкретных ситуаций и контекста, определяющих каждую войну", – подчеркнул Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве.

По его словам, часть почвы на Юге остается жесткой даже во время дождя. Это значит, что наши защитники смогут маневрировать даже в течение зимы.

Заметим, юг Запорожской области покрыт песчаным грунтом. И он контрастирует с богатыми черноземами, которые во время осенних дождевых месяцев превращались в грязную трясину.

Собственно, в Вашингтоне встревожены тем, что осенние дожди могут стать причиной того, что контрнаступление "буквально увязнет". И именно поэтому считают, что Киеву необходимо перезагрузить свою военную стратегию, прежде чем погода помешает продвижению войска.

Обратим внимание! Нашим военным удалось прорвать первую линию русской обороны вокруг Работино. Обозреватели говорят, что они также протестовали следующую линию вокруг села Вербовое. Токмак расположен в 20 километрах оттуда, а Мелитополь – еще в 50.

Тем временем представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Украина добилась "значительного прогресса". Перед тем глава НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что "мы должны доверять" украинским командирам.

Добавим, что накануне командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал о линиях обороны россиян. По его словам, наши защитники прорвали первую, на которую враг потратил 60% своего времени и ресурсов. На вторую и третью – оккупанты потратили по 20%.