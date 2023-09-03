В интервью командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал об отличии между линиями обороны врага. По его словам, большинство усилий оккупанты направили именно на первую, а вот на вторую и третью – значительно меньше.

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Различие между линиями обороны

Собственно, бригадный генерал сказал, что Россия посвятила:

60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны;

по 20% она потратила на вторую и третью.

Собственно, враг надеялся, что наши военные не смогут справиться с первой линией обороны. Но украинские защитники, хоть это и было очень сложно, справились с этой задачей.

Мы сейчас находимся между первой и второй оборонными линиями,

– заметил он.

По его словам, наши военные наступают с обеих сторон прорыва, а также закрепляются на освобожденной во время недавних боев территории.

В центре наступления мы завершаем уничтожение вражеских подразделений, прикрывающих отступление российских войск за их вторую линию обороны,

– добавил Тарнавский.

В то же время следует понимать, что продвижению наших военных мешали огромные минные поля. Пехотные саперы занимались расчисткой пути. По словам Тарнавского, бойцы страны-агрессора за минными полями "просто стояли и ждали украинской армии".

Оккупанты взимают резервы

Наши военные преодолели барьер. Так что врагу приходится маневрировать. Кремль ощущает давление, поэтому он передислоковывает свои войска в район продвижения с фронтов внутри оккупированной территории: из Херсона на западе и Лимана на северо-востоке, а также с территории самой России.

Враг подтягивает резервы не только из Украины, но и России. Но рано или поздно у россиян окончатся все лучшие солдаты. Это даст нам толчок наступать больше и быстрее. У нас все впереди,

– подчеркнул Тарнавский.

Обратим внимание, что в The Economist писали о контрнаступлении ВСУ. В материале отмечают, что по оккупантам бьют чаще, а их оборона слабеет.