Украинское наступление началось в июне. Он развивается медленнее, чем того хотелось бы определенным людям. Однако контрнаступление может ускориться.

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Что думают на Западе об успехах ВСУ

Джон Кирби 1 сентября сообщил об успехах украинских защитников. По словам спикера Белого дома, с 29 августа Силы обороны достигли заметного прогресса в продвижении на второй линии обороны России. Как отмечает издание, есть заметные изменения и в скорости продвижения ВСУ.

Россияне постепенно теряют захваченные территории / График The Economist

Как отмечают журналисты, тот факт, что с 5 июня Украина вернула себе 108 квадратных километров (по данным ISW), вместе с ускорением и последними новостями с фронта "дают надежду".

После успешного освобождения населенного пункта Работино, который россияне превратили в опорный пункт, украинские защитники могут оказаться на пороге прорыва. Ведь дальше "линия Суровикина" слабеет, а резервы российских оккупантов становятся тоньше.

В материале отмечается, что украинские защитники смогли добиться успеха благодаря западному оружию (ракетам Storm Shadow, кассетным боеприпасам и т.п.) и средствам разминирования, использованию дронов, нанесению ударов по тылу российских захватчиков. А нанесение ударов по вражеским самолетам, а также по командно-диспетчерским и материально-техническим центрам, вероятно, уменьшили способность России к ведению боев и усилению своей оккупационной армии. Журналисты предполагают, что примерно с середины июня командование ВСУ решило сделать приоритетными удары по таким позициям высокоточным оружием. Также Украина привлекла часть своих резервов.

Количество пожаров на временно оккупированных территориях увеличивается / График The Economist

Издание также отмечает признаки значительного усиления бомбардировок российских войск со стороны Украины, начиная с начала августа. Журналистам удалось это выяснить благодаря спутниковым данным. По их мнению, медленное продвижение ВСУ может стать быстрее.

Что говорят о темпах контрнаступления наши чиновники