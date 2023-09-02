Команда The New York Times в августе в течение двух недель посещала морских пехотинцев, воюющих на дороге в направлении Мариуполя. Журналисты подчеркивают, что ежедневный успех украинцев измеряется метрами, а не километрами.
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Украинские бойцы ежедневно штурмуют оккупантов
Однако десятки штурмовых действий, которые продолжаются каждый день уже несколько недель, в совокупности приводят к успехам Сил обороны Украины. Это создает все большее количество проблем для перегруженных российских войск.
В многочисленных за последние дни интервью участвующие в боях украинские военнослужащие выразили уверенность в том, что им удастся прорвать российские рубежи.
"После первой и второй линии будет прямой путь к морю, никаких укреплений", – говорит Максим, воевавший в Урожайном ветеран-морпих. "Мы будем двигаться, как ракеты".
Как пишет The New York Times, следующей большой целью наступления является Старомлиновка. По словам украинских военнослужащих, россияне подтягивают подкрепление, чтобы попытаться остановить продвижение.
Наступление ВСУ: актуальные новости
- В разведке Эстонии сообщили, что украинские войска вышли на первую линию траншей так называемой линии обороны Суровикина и прорвали ее по крайней мере в одном месте, выйдя на западную сторону Вербового.
- Разведка Британии подчеркивает, что Россия рискует разделить свои силы, вливая ресурсы в ось вокруг Купянска, чтобы отвлечь ВСУ от наступления на Юге.
- Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 1 сентября заявил, что ВСУ достигли заметного прогресса на Юге в районе Запорожья.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя наступление ВСУ, заявил, что украинцы снова превзошли ожидания. По его словам, украинцы постепенно завоевывают позиции, что означает, что они оттесняют россиян и способны прорваться через вражескую оборону.