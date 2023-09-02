Команда The New York Times в августе в течение двух недель посещала морских пехотинцев, воюющих на дороге в направлении Мариуполя. Журналисты подчеркивают, что ежедневный успех украинцев измеряется метрами, а не километрами.

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Украинские бойцы ежедневно штурмуют оккупантов

Однако десятки штурмовых действий, которые продолжаются каждый день уже несколько недель, в совокупности приводят к успехам Сил обороны Украины. Это создает все большее количество проблем для перегруженных российских войск.

В многочисленных за последние дни интервью участвующие в боях украинские военнослужащие выразили уверенность в том, что им удастся прорвать российские рубежи.

"После первой и второй линии будет прямой путь к морю, никаких укреплений", – говорит Максим, воевавший в Урожайном ветеран-морпих. "Мы будем двигаться, как ракеты".

Как пишет The New York Times, следующей большой целью наступления является Старомлиновка. По словам украинских военнослужащих, россияне подтягивают подкрепление, чтобы попытаться остановить продвижение.

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