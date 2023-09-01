Продвижение ВСУ медленное, но действия украинских защитников хорошо продуманы и методичны. Поэтому Украина давит Россию постепенно, но упорно и неумолимо в последние полторы недели, пишет эстонское издание ERR.

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Что говорят в разведке Эстонии

Центр боевых действий последние полторы недели был в Запорожской области, в направлении Работино и Вербового.

Украинские войска вышли на первую линию траншей так называемой линии обороны Суровикина и прорвали ее по крайней мере в одном месте, выйдя на западную сторону Вербового,

– сообщил Марго Гросберг.

Там шли самые интенсивные бои. Россияне перебросили туда больше подразделений из других мест – а это значит, что они терпят поражение. В частности, из Бахмута передислоцировали части Псковской воздушно-десантной дивизии, остальных перевели из Лимана. Таким образом, Россия рискует всем, чтобы остановить продвижение наших войск на Юге.

Россия идет на достаточно большие риски. Это свидетельствует о том, что ее запасы ограничены, их осталось немного,

– сказал разведчик.

Усовершенствование артиллерийских возможностей Украины способствует успехам ВСУ на поле боя. Наши возможности такие же, как и у россиян, или даже лучше. Украинские подразделения смогли отбросить российскую артиллерию с фронта на такое расстояние, что та уже не может поддерживать свои подразделения огнем. Также идет успешная борьба против российских артиллерийских радиолокационных станций.

Официальные сообщения от украинских военных

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона сказала, что наступление на Юге происходит на нескольких участках. Не надо думать, что это какая-то одна огромная линия вдоль всего Юга, по которой идут.

На определенных участках первую линию обороны прорвали, на некоторых еще нет. Там, где первая линия обороны преодолена, оккупанты укрепляются сильнее. Они не только минируют поля, но и устанавливают бетонные укрепления под основными господствующими высотами.

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Какие прогнозы по контрнаступлению