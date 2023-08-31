Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что Силы обороны прорвали полосу снабжения, которая является первой линией обороны.

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Есть шанс выйти на Токмак

В настоящее время ВСУ реализуют прорыв второй линии обороны – основной. За ней следует третья линия, которая имеет название – тыловая. Украинские силы находятся на первом рубеже между Новопрокоповкой и Вербовым основной линии обороны. И расширяют там свой плацдарм.

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ВСУ приложили титанические усилия, чтобы прорвать полосу обеспечения. Особенно учитывая количество мин, которыми были заминированы там поля,

– подчеркнул военный обозреватель.

Сейчас происходит второй этап прорыва, хотя рано говорить, что линия обороны врага окончательно прорвана. Однако после освобождения населенных пунктов Новопрокоповка, Ильченково, Сладкая Балка, украинские защитники смогут очень быстро выйти на Токмак.

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Тогда можно говорить, что ВСУ прорвали вторую, основную, линию обороны оккупантов. После этого Силы обороны могут взять Токмак в оперативное окружение или освободить. Это будет означать полный прорыв основной линии обороны с выходом на третью – тыловую, и начало действий в тыловой зоне врага,

– объяснил Александр Коваленко.

Если ВСУ выйдет на южные локации Токмака, по мнению военного обозревателя, можно прогнозировать каскадный обвал всей обороны российских оккупантов.

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