Усилиями наших воинов, в частности 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", село освобождено от оккупантов. О сложных боях, важности села и перспективе дальнейшего наступления ВСУ читайте дальше в материале 24 Канала.

Обратите внимание ВСУ продвигаются в Клещеевке и за Работино: как через неделю изменилась карта фронта

18 месяцев на линии огня: начало наступления на Работино

Село Работино российские захватчики оккупировали 6 марта 2022 года. Продвижение оккупантов на этом направлении удалось остановить на линии между селами Работино и Новоданиловка. Таким образом, небольшое Работино с населением менее 500 человек стало селом на линии столкновения.

Жизнь на линии фронта – это постоянные обстрелы. Только в отличие от Новоданиловки проблем жителям Работино добавляла еще и российская оккупация.



Линия фронта на Запорожье долгое время проходила между Работино и Даниловкой / Карта DeepState

Долгое время перемен на линии фронта не было, и если вы давно читаете ежедневные сводки команды DeepState, то видели "Запорожское направление – без изменений", что означало, что на линии столкновения идут постоянные обстрелы, но перемен фронта нет.

Летом 2023 года украинские войска пошли в наступление, в том числе и на южные направления – Запорожское и Бердянское. Главной сложностью продвижения стало то, что россияне заминировали территорию и построили укрепления. Враг готовился к контрнаступлению.

Поэтому перед воинами, которые вели наступательные операции, возникло сразу несколько важнейших задач – пройти плотно заминированные поля и дойти до главной линии обороны, которую россияне построили на Запорожье – она расположена сразу же за Работино.

Разминирование и постоянные российские атаки замедлили продвижение ВСУ. Поэтому командованию пришлось искать новую стратегию для выполнения цели и ее нашли. Наши воины начали наступление не на Работино, а фактически в обход села между Работино и Вербовым, что позволило прорвать оборону врага в этом районе и продолжить наступление.

Как "Магура" зашла в Работино

Наступательные действия в направлении Работино начались еще в июне. Для многих так называемых "экспертов", а скорее адептов измены, как в Украине, так и за рубежом, медленный темп продвижения означал, что контрнаступление ВСУ завершилось не начавшись, потому что "нет значительных успехов".

Однако 2 месяца продвижений могут свидетельствовать только об одном – наши воины проводили титаническую работу, чтобы пройти заминированные поля и прорвать крепко оборудованную линию обороны врага.

Офицер "Магуры" Дмитрий Полищук рассказал, что россияне не просто вырыли траншеи, а создали целые укрепленные районы с системой подземных ходов. Кроме того, враг разбрасывал тысячи минно-взрывных снарядов.

Воины 47-й бригады рассказали, что поставили своей целью поднять сине-желтый флаг в Работино на День флага и они делали все для того, чтобы достичь этой цели.

Мы очень долго к нему шли, очень тяжело шли. Все посадки были ножками вытоптаны,

– вспоминает один из воинов.

22 августа 2023 года бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" вошли в село. Бои продолжались, а вместе с тем наши воины организовали эвакуацию местных жителей на БМП Bradley.

Местные жители встретили бойцов "Магуры" со слезами радости. Они рассказали воинам, что в оккупации психологически было очень тяжело, исчезли свет, вода и хлеб. Смогли посадить огород, но картошку копали под обстрелами.

Одна из женщин праздновала день рождения в оккупации. По ее словам, на 52-й день рождения подарки были роскошными, как для таких условий: пирожки с шелковицей, три буханки хлеба, букет роз и половина ящика баранок, найденных у оккупантов.

Мы так долго ждали, что сегодня (22 августа – 24 Канал) ВСУ пришли неожиданно,

– говорят местные.

Людей вывезли в более безопасное место, учитывая постоянные обстрелы со стороны российских захватчиков.

Как 47 бригада зашла в Работино: смотрите видео

Работино – свободное, наступление – продолжается

23 августа, когда вся Украина праздновала День государственного флага, воины 47-й бригады опубликовали щемящие и одновременно мощные кадры – в почти разрушенном вражеским огнем и боями Работино взвился наш флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

День флага в Работино: смотрите видео

Обратите внимание! В тот же день аналитики американского Института изучения войны опубликовали отчет по продвижениям ВСУ в районе Работино. Аналитики пришли к выводу, что, учитывая уменьшение присутствия вражеских войск в окрестностях Работино, наши воины вплотную приблизились ко второй линии обороны врага, которая фактически является главной.



В ISW предположили, что, учитывая отсутствие вражеских резервов, эта линия обороны может быть укреплена значительно слабее, чем та, которую уже прорвали ВСУ, поэтому, согласно их прогнозам, дальнейшее продвижение ВСУ может происходить быстрее. Однако численность и качество сил на второстепенных линиях обороны вооруженных сил России неизвестны.

Видение ISW поддерживает и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, который в эфире 24 Канала отметил, что во время боев на первой линии обороны враг использовал немало резервов со второй линии, что может ослабить последнюю.

Уже при нашем контрнаступлении россияне начали использовать резервы со второй линии обороны. Они использовали большое количество ресурса еще до того, как его действительно нужно было использовать,

– подчеркнул обозреватель.

28 августа стало известно – ВСУ окончательно выбили врага из Работино и продолжают наступление в направлении следующих населенных пунктов, в частности, Новопрокоповки.



Линия фронта в районе Работино по состоянию на 28 августа / Карта DeepState

Какие возможности открывает освобождение Работино

Прорыв линии обороны в районе Работино, который совершили наши воины, открывает путь к наступлению на Мелитополь – один из крупнейших населенных пунктов Запорожской области, который оккупировали россияне. Этот город служит логистическим центром для врага и выполняет роль административного центра для оккупационных властей. Мелитополь является одной из главных целей контрнаступления на Запорожском направлении.

Освобождение Мелитополя будет означать перерезку россиянам сухопутного коридора во временно оккупированный Крым и откроет пути для наступления в направлениях Бердянска и Чонгара.

Однако до самого Мелитополя еще ни много ни мало – 80 километров и десятки населенных пунктов. Один из них – город Токмак, который может стать опорным пунктом для ВСУ в наступательной операции. По состоянию на 28 августа ВСУ уже на расстоянии более 20 километров от Токмака. К слову, по скоплению оккупантов в городе регулярно отрабатывает наша армия.



Расстояние от Работино до Токмака / Скриншот

В то же время полковник запаса и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии Суспильному посоветовал не переоценивать значение деоккупации Работино. Он отметил, что это село имеет тактическое значение и позволит создать плацдарм для новых продвижений.

Восточнее Работино есть населенный пункт Вербовое. В этом месте ВСУ вышли на главный рубеж обороны. Сейчас задача: удастся ли ВСУ расширить это место прикосновения, ведь это будет влиять на дальнейшие действия, способность преодоления главного рубежа противника,

– отметил Машовец.

В то же время успех в Вербовом откроет путь к селам Романовское и Тарасовка, которые расположены на трассе Токмак – Пологи, что позволит перерезать сообщения между этими городами для врага и это может ударить по вражеской логистике.

И все же стоит помнить самое главное – контрнаступление имеет высокую цену. Каждый успех – это пот и кровь наших воинов. За каждый поднятый флаг кто-то падает на поле боя. Поэтому каждый из нас должен не только ждать хороших новостей с фронта, но и прилагать максимум усилий, чтобы приблизить эти хорошие новости.

Мы должны всячески поддерживать наших военных. Один из самых простых способов – донатить на армию.