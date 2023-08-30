Зусиллями наших воїнів, зокрема 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", село звільнене від окупантів. Про складні бої, важливість села та перспективу подальшого наступу ЗСУ читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу ЗСУ просуваються в Кліщіївці та за Роботиним: як за тиждень змінилась карта фронту

18 місяців на лінії вогню: початок наступу на Роботине

Село Роботине російські загарбники окупували 6 березня 2022 року. Просування окупантів на цьому напрямку вдалося зупинити на лінії між селами Роботине та Новоданилівка. Таким чином невеличке Роботине з населенням менш як 500 осіб стало селом на лінії зіткнення.

Життя на лінії фронту – це постійні обстріли. Тільки на відміну від Новоданилівки, проблем мешканцям Роботиного додавала ще й російська окупація.



Лінія фронту на Запоріжжі тривалий час проходила між Роботиним і Данилівкою / Карта DeepState

Тривалий час змін на лінії фронту не було, і якщо ви давно читаєте щоденні зведення команди DeepState, то бачили "Запорізький напрямок – без змін" що означало, що на лінії зіткнення йдуть постійні обстріли, але змін фронту немає.

Влітку 2023 року українські війська пішли у наступ, зокрема і на південних напрямках – Запорізькому та Бердянському. Головною складністю просування стало те, що росіяни замінували територію та звели укріплення. Ворог готувався до контрнаступу.

Тому перед воїнами, які вели наступальні операції, виникли відразу кілька надважливих завдань – пройти щільно заміновані поля та дійти до головної лінії оборони, яку росіяни звели на Запоріжжі – вона розташована відразу ж за Роботиним.

Розмінування та постійні російські атаки сповільнили просування ЗСУ. Тому командуванню довелося шукати нову стратегію для виконання мети, і її знайшли. Наші воїни почали наступ не на Роботине, а фактично в обхід села між Роботиним і Вербовим, що дозволило прорвати оборону ворога в цьому районі та продовжити наступ.

Як "Магура" зайшла в Роботине

Наступальні дії в напрямку Роботиного почалися ще у червні. Для багатьох так званих "експертів", а радше адептів зради, як в Україні, так і за кордоном, повільний темп просування означав, що буцімто контрнаступ ЗСУ завершився не розпочавшись, бо "немає значних успіхів".

Однак 2 місяці просувань можуть свідчити лише про одне – наші воїни проводили титанічну роботу, аби пройти заміновані поля та прорвати лінію оборони ворога, яка була міцно обладнаною.

Офіцер "Магури" Дмитро Поліщук розповів, що росіяни не просто вирили траншеї, а створили цілі укріплені райони із системою підземних ходів. Крім того, ворог розкидав тисячі мінно-вибухових снарядів.

Воїни 47-ї бригади розповіли, що поставили собі за мету підняти синьо-жовтий стяг у Роботиному на День прапора і вони робили все для того, аби досягнути цієї мети.

Ми дуже довго до нього йшли, дуже тяжко ішли. Усі посадки були ніжками витоптані,

– пригадує один із воїнів.

22 серпня 2023 року бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" увійшли в село. Бої тривали, а разом з тим, наші воїни організували евакуацію місцевих мешканців на БМП Bradley.

Місцеві мешканці зустріли бійців "Магури" зі сльозами радості. Вони розповіли воїнам, що в окупації психологічно було дуже важко, зникло світло, вода і хліб. Змогли посадити город, але картоплю копали під обстрілами.

Одна з жінок святкувала день народження в окупації. За її словами, на 52-ий день народження подарунки були розкішні, як на такі умови: пиріжки з шовковицею, три хлібини, букет троянд і пів ящика бубликів, знайдених в окупантів.

Ми так довго чекали, що сьогодні (22 серпня – 24 Канал) ЗСУ прийшли неочікувано,

– говорять місцеві.

Людей вивезли у більш безпечне місце з огляду на постійні обстріли з боку російських загарбників.

Як 47-ма бригада зайшла в Роботине: дивіться відео

Роботине – вільне, наступ – триває

23 серпня, коли вся Україна святкувала День державного прапора, воїни 47-ї бригади опублікували щемливі та водночас потужні кадри – у майже зруйнованому ворожим вогнем та боями Роботиному замайорів наш стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

День прапора в Роботиному: дивіться відео

Зверніть увагу! Того ж дня аналітики американського Інституту вивчення війни опублікували звіт щодо просувань ЗСУ в районі Роботиного. Аналітики дійшли висновку, що з огляду на зменшення присутності ворожих військ на околицях Роботиного, наші воїни впритул наблизилися до другої лінії оборони ворога, яка фактично є головною.



В ISW припустили, що з огляду на відсутність ворожих резервів, ця лінія оборони може бути укріплена значно слабше, ніж та, яку вже прорвали ЗСУ, тому, відповідно до їхніх прогнозів, подальше просування ЗСУ може відбуватися швидше. Однак чисельність і якість сил на другорядних лініях оборони збройних сил Росії – невідомі.

Бачення ISW підтримує і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, який в етері 24 Каналу наголосив на тому, що під час боїв на першій лінії оборони ворог використав чимало резервів з другої лінії, що може послабити останню.

Уже під час нашого контрнаступу росіяни почали використовувати резерви з другої лінії оборони. Вони використали велику кількість ресурсу ще до того, як його насправді треба було використати,

– наголосив оглядач.

28 серпня стало відомо – ЗСУ остаточно вибили ворога з Роботиного та продовжують наступ в напрямку наступних населених пунктів, зокрема Новопрокопівки.



Лінія фронту в районі Роботиного станом на 28 серпня / Карта DeepState

Які можливості відкриває звільнення Роботиного

Прорив лінії оборони в районі Роботиного, який здійснили наші воїни, відкриває шлях до наступу на Мелітополь – одного з найбільших населених пунктів Запорізької області, який окупували росіяни. Це місто слугує логістичним центром для ворога і виконує роль адміністративного центру для окупаційної влади. Мелітополь є однією з головних цілей контрнаступу на Запорізькому напрямку.

Звільнення Мелітополя означатиме перерізання росіянам сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму та відкриє шляхи для наступу в напрямках Бердянська та Чонгару.

Однак до самого Мелітополя ще ні багато ні мало – 80 кілометрів та десятки населених пунктів. Один із них – місто Токмак, який може стати опорним пунктом для ЗСУ в наступальній операції. Станом на 28 серпня ЗСУ вже на відстані понад 20 кілометрів від Токмака. До слова, по скупченню окупантів у місті регулярно відпрацьовує наша армія.



Відстань від Роботиного до Токмака / Скриншот

Водночас полковник запасу та координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець у коментарі Суспільному порадив не переоцінювати значення деокупації Роботиного. Він наголосив, що це село має тактичне значення і дозволить створити плацдарм для нових просувань.

Східніше Роботиного є населений пункт Вербове. У тому місці ЗСУ вийшли до головного рубежу оборони. Зараз завдання: чи вдасться ЗСУ розширити це місце дотику, адже це буде впливати на подальші дії, на здатність подолання головного рубежу противника,

– відзначив Машовець.

Водночас успіх у Вербовому відкриє шлях до сіл Романівське та Тарасівка, які розташовані на трасі Токмак – Пологи, що дозволить перерізати сполучення між цими містами для ворога і це може вдарити по ворожій логістиці.

Та все ж варто пам'ятати найголовніше – контрнаступ має високу ціну. Кожен успіх – це піт і кров наших воїнів. За кожен піднятий прапор хтось падає на полі бою. Тому кожен із нас має не лише чекати хороших новин з фронту, але й докладати максимум зусиль для того, аби наблизити ці хороші новини.

Ми повинні всіляко підтримувати наших військових. Один із найпростіших способів – донатити на армію.