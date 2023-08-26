На початку контрнаступу України росіяни припустились великої помилки, що може дорого їм коштувати під час наступних просувань ЗСУ. Детальніше про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Читайте до теми ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на Півдні, – генерал Міллі

Головна проблема росіян на другій лінії оборони

Перша лінія оборони, яку пройшли українські військові, – це не лише окопи та траншеї, фортифікаційні споруди, але й мінні поля. Головна її проблема полягала саме в гіпертрофованій щільності мінно-фугасних загородженнях.

В другій лінії оборони проблема уже не стільки з мінними полями, скільки з механізованою складовою, тобто технікою. Саме там є концентрація ББМ, БМП, важкоброньованої техніки. Артилерію вже відводять ближче до третьої лінії,

– зазначив Олександр Коваленко.

Роблять це для того, аби мати хоч якийсь паритет з контрбатарейною боротьбою. Тож головна проблема другої лінії боротьби – це знищення "заліза". Це стане пріоритетним завданням для наших військових.

"Є дуже цікавий нюанс. Вже під час нашого контрнаступу росіяни почали використовувати резерви з другої лінії оборони. Вони використали велику кількість ресурсу ще до того, як його насправді треба було використати", – зауважив військовий оглядач.

Крім того, штатна комплектація групи військ "Дніпро" та "Схід", що воюють на Півдні, є одними з найгірших у зоні бойових дій. Найкраще укомплектовані групи "Центр" та "Захід" – це Луганська область. Це, за словами, Коваленка, суттєво впливатиме на здатність росіян оборонятися.

Причина у поганій штатній комплектації проста – окупанти просто не встигають компенсувати свої втрати та забезпечувати підрозділи технікою.

Олександр Коваленко про проблеми на другій лінії оборони росіян: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ триває: останні новини