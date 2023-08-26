Про це 24 Каналу відзначив лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко. Росіяни зазнають значних втрат, але не відступають.

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Ситуація на фронті

Росіяни переважають у кількості боєприпасів і артилерії по всій лінії фронту. Певним чином у бронетехніці, яка у вигляді металобрухту з минулого століття доїхала на фронт. Але її українським оборонцям треба знищити, що вони роблять щодня.

Щодня ми робимо диво. Навіть на 10 чи 100 метрів, навіть одна хата безіменного села чи посадку відбиваємо – це є бій. Бо ніхто з окупантів, на жаль, поки не тікає. Так, здаються в полон, залишають позиції, десь у них низький моральний дух, але у більшості випадків це є виграний бій у росіян,

– наголосив військовий.

Володимир Назаренко про ситуацію на фронті: дивитись відео

Виграний бій – відбиті атаки, зачищена посадка, пояснив Назаренко. І все це українські захисники виграють у великої армії з нескінченим ресурсом, зокрема в особовому складі.

"Можливо, хтось очікує від контрнаступу за тиждень вийти до моря, ще за тиждень зайти в Крим, потім вийти на кордон. Всі ми хочемо, щоб швидше закінчилася війна. Звільнення територій – єдиний варіант. Але це дуже складно", – додав військовий.

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