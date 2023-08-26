Лише протягом минулої доби відбулося 40 бойових зіткнень. Російські загарбники намагалися наступати на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському й Шахтарському напрямках, але успіху не мав.

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На Сході тривають запеклі бої

На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп'янськ, Орлянське Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Чернещини, Червоного Става Харківської області, Твердохлібового, Макіївки Луганської області та Спірного, Веселого, Ямполя Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Свято-Покровське, Званівка, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

Карта боїв на Лиманському напрямку

На Бахмутському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Курдюмівка, Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, проте успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Яка ситуація біля Авдіївки: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Гостре Донецької області.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Рівнопіль, Благодатне, Привільне, Бурлацьке Донецької області.

Яка ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.

Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них: Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Лук'янівське, Плавні Запорізької області.

Карта боїв на Півдні

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Ольгівка, Микільське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Півночі продовжуються обстріли

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.