Лише протягом минулої доби відбулося 40 бойових зіткнень. Російські загарбники намагалися наступати на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському й Шахтарському напрямках, але успіху не мав.

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На Сході тривають запеклі бої

Карта боїв на Лиманському напрямку

Яка ситуація біля Авдіївки: дивіться на карті

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку

Яка ситуація на Півдні

Карта боїв на Півдні

На Півночі продовжуються обстріли