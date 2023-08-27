Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Подробиці щодо нічної атаки оприлюднять згодом.

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