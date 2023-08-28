Який вигляд має карта бойових дій станом на 28 серпня 2023 року, показує 24 Канал в цьому матеріалі. Окрім того, ситуацію на полі бою коментували в Генштабі та заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

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Важкі бої на Сході

Вочевидь, увага українців прикута до Бахмутського, Лиманського, Авдіївського, Куп'янського та Мар'їнського напрямків. Саме на цих ділянках фронту час-від-часу окупанти йдуть в атаки, однак їх стримують Збройні Сили.

Водночас офіційні джерела наголошують, що розслаблятися не варто, оскільки Росія стягує усі можливі резерви та засоби на ці напрямки. Ворог не полишає мету вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Зокрема, в районі Лимана загарбники вели безрезультатні наступальні дії на околицях Новоєгорівки у Луганській області. Водночас стримування наступу противника триває на околицях Мар'їнки, що на Донеччині.

Ситуація на східних напрямках фронту: дивіться на карті від DeepState

Окремо ще згадаємо про Бахмутський напрямок. В районі Бахмута українські війська продовжують відтісняти російських окупантів, просуваючись вперед. Очевидно, це не може подобатись ворогу, тому він намагається змусити командування ЗСУ перекидати сили на інші напрямки, зокрема наведені вище.

Бої на околицях Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Контрнаступ на Півдні

Як пишуть в Генеральному штабі, Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на осі в бік Мелітополя у Запорізькій області. Бійці закріплюються на зайнятих позиціях та здійснюють контрбатарейну боротьбу.

Власне, Ганна Маляр підтвердила звільнення населеного пункту Роботиного в цьому регіоні. Також відбувається просування в бік Новопрокопівки та Очеретуватого, попри шалений опір загарбників.

Ділянка на Запоріжжі, де йдуть вперед ЗСУ: дивіться на карті від DeepState

Обстріли не припиняються

Варто сказати, що від ворожої зброї різного типу, як повідомляють у командуванні української армії 28 серпня, за минулу добу постраждали міста й села на:

Сіверському напрямку;

Слобожанському напрямку;

Куп'янському напрямку;

Лиманському напрямку;

Бахмутському напрямку;

Авдіївському напрямку;

Мар'їнському напрямку;

Шахтарському напрямку;

Запорізькому напрямку;

Херсонському напрямку.

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Окрім того, ворог випускав ракети у ніч проти 28 серпня з Півдня, внаслідок чого є пошкодження в Дніпропетровській області та на Полтавщині. Власне, було влучання в промисловий об'єкт у Миргородському районі.