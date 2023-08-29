Окупанти не знижують свою активність на фронті. Росіяни за день завдали 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів.

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