Окупанти не знижують свою активність на фронті. Росіяни за день завдали 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів.

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Що відбувається на Сході

На Куп’янському напрямку окупанти завдали ударів авіацією у районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області; Торського, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли авіацією райони Богданівки, Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Привілля, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Торецьк, Дружба Донецької області. Що відбувається біля Бахмута: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти: Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ситуація залишається напруженою. ЗСУ продовжують стримувати натиск російський військових в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

Яка ситуація у Мар'їнці: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки, Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Стан фронту на Півдні

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське, П’ятихатки, Чарівне, Малі Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області. Населений пункт Роботине: де знаходиться на карті

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Садове, Станіслав Херсонської області та Очаків Миколаївської області. На Мелітопольському напрямку Збройні Сили продовжують наступ. Українці закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ситуація на Півночі України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.