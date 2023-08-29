Оккупанты не снижают свою активность на фронте. Россияне за день нанесли 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктов.

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