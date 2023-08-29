Оккупанты не снижают свою активность на фронте. Россияне за день нанесли 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктов.

Смотрите также Большинство погибли, а кто выжил – получили инвалидность: история роты мобилизованных из Донецка

Что происходит на Востоке

На Купянском направлении оккупанты нанесли удары авиацией в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кисловка, Колодязное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области; Торского, Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне обстреляли авиацией районы Богдановки, Клищиевки, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Привиль, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Александро-Шультино, Торецк, Дружба Донецкой области. Что происходит у Бахмута: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты: Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении ситуация остается напряженной. ВСУ продолжают сдерживать давление российских военных в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

Какая ситуация в Марьинке: смотрите на карте

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Водяное, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

Состояние фронта на Юге

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Пятихатки, Волшебное, Малые Щербаки, Каменское, Плавные Запорожской области. Населённый пункт Работино: где находится на карте

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садово, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области. На Мелитопольском направлении Вооруженные Силы продолжают наступление. Украинцы закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры по контрбатарейной борьбе.

Ситуация на Севере Украины

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций.