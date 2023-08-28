У Повітряних силах ЗСУ зазначили вранці 28 серпня, що росіяни атакували Україну ракетами морського та повітряного базування. Повітряна тривога в Києві та багатьох інших областях лунала орієнтовно о 4:00 по 5:00 28 серпня.
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Що відомо про ракетну атаку росіян
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що росіяни випустили по Україні вдосвіта 28 серпня:
- чотири крилаті ракети "Калібр" – з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря біля Феодосії;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59 – з двох літаків Су-34, які росіяни спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.
В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети "Калібр", дві керовані авіаційні ракети Х-59,
– розповіли у Повітряних силах ЗСУ.
За даними наших військових, на жаль, є влучання в цивільний промисловий об'єкт на Полтавщині. Про наслідки та постраждалих місцева адміністрація ще має повідомити.
Ворожа атака по Україні: коротко
- Після оголошення повітряної тривоги у більшості українських областей Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 3:59 28 серпня повідомили, що зафіксували ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Згодом Повітряні сили ЗСУ розповіли про роботу ППО у Дніпропетровській області.
- Вранці 28 серпня глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що інформація про постраждалих внаслідок влучання росіян у промисловий об'єкт області уточнюється. Відомо, що у Криворізькому районі пошкоджені житлові будинки. На щастя, люди вціліли.
- Росія знову запускала хибні цілі і їх було стільки ж, скільки й справжніх ракет. Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вороги намагаються в такий спосіб компенсувати деякий дефіцит ракет.
- Попри це, ймовірні повторні пуски ракет, адже досі у Чорному морі перебуває ракетоносій фрегат "Адмірал Ессен", який ворог застосовував під час ракетної атаки. Він був споряджений вісьмома ракетами й щонайменше половина – залишається у його використанні.