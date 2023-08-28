Після 3:30 в областях почали масово вити сирени, сповіщаючи про небезпеку. Українців закликали перейти у безпечні місця та залишатися там до відбою.

Зверніть увагу Численні тривоги через МіГ: Повітряні сили пояснили, чому часто оголошували і чому вони короткі

4:57 Запорізька, Херсонська та Миколаївська область – активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. У цих областях тривога наразі зберігається.

4:54 У Києві та низці областей оголосили відбої.

4:39 У КМВА повідомили про можливі пуски ракет "Калібр" з Чорного моря. Там закликали місцевих жителів залишатися в укриттях.

4:33 Ракетна небезпека поширилася і на Захід. Про повітряну тривогу повідомили в Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській областях.

4:31 Група ракет в напрямку Миргорода, що у Полтавській області. Крім того, тривога лунає у Чернігівській області.

4:30 Сирени виють у Києві.

4:23 У Повітряних силах повідомили, що у Дніпропетровській області працює ППО.

4:13 Жителів Дніпропетровщини просять бути в укриттях.

4:12 Про тривогу сповістили і в Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

4:02 Карта України стрімко червоніє. Черкаська, Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська області – також ракетна небезпека.

3:59 Зафіксовані ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

3:59 Тривога продовжує поширюватися Україною, червоною вже стала Кіровоградська область.

3:52 У Повітряних силах повідомили про небезпеку атаки ракетами і жителів Одещини.

3:44 Через кілька хвилин сирени завили і в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

3:39 Повітряні сили сповістили про ракетну небезпеку для Миколаївської та Херсонської областей. Там оголосили тривогу.

Наголошуємо: під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях або хоча б дотримуватися правила двох стін. Також не слід забувати про те, що не можна викладати у мережу фото та відео роботи ППО чи влучань ворожих ракет і "Шахедів". Не будьте спільниками окупантів!