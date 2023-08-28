Після 3:30 в областях почали масово вити сирени, сповіщаючи про небезпеку. Українців закликали перейти у безпечні місця та залишатися там до відбою.

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Наголошуємо: під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях або хоча б дотримуватися правила двох стін. Також не слід забувати про те, що не можна викладати у мережу фото та відео роботи ППО чи влучань ворожих ракет і "Шахедів". Не будьте спільниками окупантів!