После 3:30 в областях начали массово выть сирены, извещая об опасности. Украинцев призывали перейти в безопасные места и оставаться там до отбоя.

Обратите внимание Многочисленные тревоги через МиГ: Воздушные силы объяснили, почему часто объявляли и почему они кратки

4:57 Запорожская, Херсонская и Николаевская область – активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении. В этих областях тревога сохраняется.

4:54 В Киеве и ряде областей объявили отбои.

4:39 В КМВА сообщили о возможных пусках ракет "Калибр" с Черного моря. Там призвали местных жителей оставаться в укрытиях.

4:33 Ракетная опасность распространилась и на Запад. О воздушной тревоге сообщили в Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской областях.

4:31 Группа ракет в направлении Миргорода Полтавской области. Кроме того, тревога раздается в Черниговской области.

4:30 Сирены воют в Киеве.

4:23 В Воздушных силах сообщили, что в Днепропетровской области работает ПВО.

4:13 Жителей Днепропетровщины просят быть в укрытиях.

4:12 О тревоге известили и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

4:02 Карта Украины стремительно краснеет. Черкасская, Донецкая, Харьковская, Полтавская, Сумская области также ракетная опасность.

3:59 Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

3:59 Тревога продолжает распространяться по Украине, красной уже стала Кировоградская область.

3:52 В Воздушных силах сообщили об опасности атаки ракетами и жителей Одесщины.

3:44 Через несколько минут сирены взвыли и в Днепропетровской и Запорожской областях.

3:39 Воздушные силы известили ракетную опасность для Николаевской и Херсонской областей. Там объявили тревогу.

Подчеркиваем: во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях или хотя бы соблюдать правила двух стен. Также не забывать о том, что нельзя выкладывать в сеть фото и видео работы ПВО или попаданий вражеских ракет и "Шахедов". Не будьте сообщниками окупантов!