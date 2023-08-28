После 3:30 в областях начали массово выть сирены, извещая об опасности. Украинцев призывали перейти в безопасные места и оставаться там до отбоя.
Обратите внимание
Многочисленные тревоги через МиГ: Воздушные силы объяснили, почему часто объявляли и почему они кратки 4:57 Запорожская, Херсонская и Николаевская область – активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении. В этих областях тревога сохраняется. 4:39 В КМВА сообщили о возможных пусках ракет "Калибр" с Черного моря. Там призвали местных жителей оставаться в укрытиях. 4:33 Ракетная опасность распространилась и на Запад. О воздушной тревоге сообщили в Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской областях. 4:31 Группа ракет в направлении Миргорода Полтавской области. Кроме того, тревога раздается в Черниговской области. 4:30 Сирены воют в Киеве. 4:23 В Воздушных силах сообщили, что в Днепропетровской области работает ПВО. 4:13 Жителей Днепропетровщины просят быть в укрытиях. 4:12 О тревоге известили и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. 4:02 Карта Украины стремительно краснеет. Черкасская, Донецкая, Харьковская, Полтавская, Сумская области также ракетная опасность. 3:59 Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. 3:59 Тревога продолжает распространяться по Украине, красной уже стала Кировоградская область. 3:52 В Воздушных силах сообщили об опасности атаки ракетами и жителей Одесщины. 3:44 Через несколько минут сирены взвыли и в Днепропетровской и Запорожской областях. 3:39 Воздушные силы известили ракетную опасность для Николаевской и Херсонской областей. Там объявили тревогу. Подчеркиваем: во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях или хотя бы соблюдать правила двух стен. Также не забывать о том, что нельзя выкладывать в сеть фото и видео работы ПВО или попаданий вражеских ракет и "Шахедов". Не будьте сообщниками окупантов!