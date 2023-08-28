После 3:30 в областях начали массово выть сирены, извещая об опасности. Украинцев призывали перейти в безопасные места и оставаться там до отбоя.

Обратите внимание Многочисленные тревоги через МиГ: Воздушные силы объяснили, почему часто объявляли и почему они кратки

Подчеркиваем: во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях или хотя бы соблюдать правила двух стен. Также не забывать о том, что нельзя выкладывать в сеть фото и видео работы ПВО или попаданий вражеских ракет и "Шахедов". Не будьте сообщниками окупантов!