Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал шесть воздушных тревог, которые объявляли вчера, 25 августа, сообщает 24 Канал. В частности, в последнее время наблюдаются кратковременные тревоги.

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Прежде всего, полеты все же связаны с тренировкой лётного состава, с выходом в районы пусков. Обучение пилотов – это непрерывный процесс, и он продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий они "натаскивают" их,

– отметил Юрий Игнат.

Также спикер отметил, что воздушные тревоги, которые в Украине постоянно раздражают людей, "влияют на нашу экономику и на наше психологическое состояние, и враг это прекрасно понимает".

Как Украина получает информацию о взлете вражеской авиации

Игнат рассказал, что данные о взлете МиГов в глубине территории России Украина получает от партнеров. Речь идет о данных о пребывании самолетов в воздушном пространстве России, о том, заряжены ли они ракетами или нет.

Обратите внимание! Воздушные силы получают разведывательную информацию; информацию от партнеров, а также имеют свою радиолокационную разведку.

Они (самолеты МиГ) поднимаются далеко в тылу России. Мы нашими радиолокационными станциями, к сожалению, не можем фиксировать МиГи, летящие далеко в России, потому что отслеживаются полеты вражеской авиации на оккупированной территории, в акватории Черного моря и в нескольких сотнях километров от границы.

– сказал Игнат.

Почему сейчас кратковременные тревоги

Также спикер отметил, что раньше МиГи летали до 1,5 часа, а сейчас это просто взлет-посадка.

"Полтора часа – это отработка горючего, полностью заправленные баки. Потом взлетал другой. Такая практика уже была, просто летали дольше. Сейчас просто взлет и посадка", – объяснил он.

Что происходило в воздушном пространстве вчера