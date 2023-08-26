Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував шість повітряних тривог, які оголошували вчора, 25 серпня, інформує 24 Канал. Зокрема, останнім часом спостерігаються короткотривалі тривоги.

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Перш за все, польоти все ж таки пов'язані з тренуванням льотного складу, з виходом в райони пусків. Навчання пілотів – це безперервний процес, і він триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій вони "натаскують" їх, – зазначив Юрій Ігнат.

Також речник зауважив, що повітряні тривоги, які в Україні постійно дратують людей, "впливають на нашу економіку і на наш психологічний стан, і ворог це прекрасно розуміє".

Як Україна отримує інформацію про зліт ворожої авіації

Ігнат розповів, що дані про зліт МіГів в глибині території Росії Україна отримує від партнерів. Ідеться про дані про перебування літаків у повітряному просторі Росії, про те, чи заряджені вони ракетами, чи ні.

Зверніть увагу! Повітряні сили отримують розвідувальну інформацію; інформацію від партнерів, а також мають свою радіолокаційну розвідку.

Вони (літаки МіГ) піднімаються далеко в тилу Росії. Ми нашими радіолокаційними станціями, на жаль, не можемо фіксувати МіГи, які летять далеко в Росії, тому що відстежуються польоти ворожої авіації на окупованій території, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону,

– сказав Ігнат.

Чому зараз короткотривалі тривоги

Також речник зауважив, що раніше МіГи літали до 1,5 години, а зараз це просто зліт-посадка.

"Півтори години – це відпрацювання пального, повністю заправлені баки. Потім злітав інший. Така практика вже була, просто літали довше. Зараз просто зліт і посадка", – пояснив він.

Що відбувалось у повітряному просторі вчора