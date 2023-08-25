Не ігноруйте сирени, адже часто росіяни атакують саме житлові райони. Ворог це робить задля терору мирних жителів, повідомляє 24 Канал.
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В Україні оголосили повітряну тривогу
Через чергову загрозу ворожого обстрілу близько 18:00 повітряну тривогу оголосили у:
- Волинській області;
- Львівській області;
- Івано-Франківській області;
- Чернівецькій області;
- Закарпатській області;
- Рівненській області;
- Тернопільській області;
- Хмельницькій області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Херсонській області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області.
Також повітряна тривога триває у
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 499 днів;
- тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 249 днів.
Причиною став зліт російських МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".
Увага! Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка, РФ.
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
МіГ-31К – носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Його зліт можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
Карта тривог станом на 17:10 25 серпня / Скриншот alerts.in.ua
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Правила поведінки під час повітряної тривоги, про які варто пам'ятати
- Як тільки ви почули сигнал повітряної тривоги, треба негайно прямувати в укриття. Адже є небезпека не лише прямого влучання ракети, а й ударної хвилі, від якої люди часто зазнають поранень чи навіть гинуть.
- Якщо у приміщенні немає укриття, рятувальники рекомендують користуватися правилом "двох стін", аби перебувати якомога далі від вікон та дверей. У жодному разі не можна під час тривоги виходити на балкон.
- Найкращими варіантами, щоб сховатися й у власному будинку, будуть ванна, туалет або коридор.