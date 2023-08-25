Не ігноруйте сирени, адже часто росіяни атакують саме житлові райони. Ворог це робить задля терору мирних жителів, повідомляє 24 Канал.

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В Україні оголосили повітряну тривогу

Через чергову загрозу ворожого обстрілу близько 18:00 повітряну тривогу оголосили у:

  • Волинській області;
  • Львівській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Чернівецькій області;
  • Закарпатській області;
  • Рівненській області;
  • Тернопільській області;
  • Хмельницькій області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області;
  • Херсонській області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області.

Також повітряна тривога триває у

  • Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 499 днів;
  • тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 249 днів.

Причиною став зліт російських МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка, РФ.
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

МіГ-31К – носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Його зліт можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.


Карта тривог станом на 17:10 25 серпня / Скриншот alerts.in.ua

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Правила поведінки під час повітряної тривоги, про які варто пам'ятати

  • Як тільки ви почули сигнал повітряної тривоги, треба негайно прямувати в укриття. Адже є небезпека не лише прямого влучання ракети, а й ударної хвилі, від якої люди часто зазнають поранень чи навіть гинуть.
  • Якщо у приміщенні немає укриття, рятувальники рекомендують користуватися правилом "двох стін", аби перебувати якомога далі від вікон та дверей. У жодному разі не можна під час тривоги виходити на балкон.
  • Найкращими варіантами, щоб сховатися й у власному будинку, будуть ванна, туалет або коридор.