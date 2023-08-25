Не ігноруйте сирени, адже часто росіяни атакують саме житлові райони. Ворог це робить задля терору мирних жителів, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Система ППО ворога ще потужна, але ми маємо лайфхаки, – Гуменюк про атаку дронами по Криму

В Україні оголосили повітряну тривогу

Через чергову загрозу ворожого обстрілу близько 18:00 повітряну тривогу оголосили у:

Волинській області;

Львівській області;

Івано-Франківській області;

Чернівецькій області;

Закарпатській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області.

Також повітряна тривога триває у

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 499 днів;

тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 249 днів.

Причиною став зліт російських МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка, РФ.

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

МіГ-31К – носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Його зліт можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Важливо! Близько 17:05 в Україні також оголошували повітряну тривогу. Через пів години її скасували скрізь, крім Луганщини та Криму.



Карта тривог станом на 17:10 25 серпня / Скриншот alerts.in.ua

Варто прочитати Чи потрібно відправляти дитину до школи, якщо вночі була тривога: відповідь Оксена Лісового

Правила поведінки під час повітряної тривоги, про які варто пам'ятати