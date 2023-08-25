Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Так вона прокоментувала нічний удар дронами по окупованому Криму.
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Сили оборони мають лайфхаки
Гуменюк зазначила, що українські захисники, реагуючи на роботу окупантів, роблять висновок, де вони, скільки їх і як їм протидіяти.
Так, дійсно, вони збирали сили там давно, розгортали системи довготривалий час. Це означає тільки одне – скоріш за все, їхні координати будуть нам неодмінно відомі, тому що таке приховати дуже складно, хоча вони намагаються. Система ППО у них ще досить потужна, але ми маємо певні лайфхаки, щоб її обходити,
– заявила речниця.
Коментуючи питання, щодо можливостей російської ППО, вона зазначила, що таким чином загарбницькі війська й окупаційна влада Криму намагаються переконати місцевих, що вони здатні забезпечувати захист.
Окрім цього, за словами Гуменюк, ворог намагається зберегти свою техніку від атак, розосередивши її в невеликій кількості по всій території окупованого Криму.
"Вони думали, що якщо їх буде багато дрібними точками, напевно, щось збережуть, але ні. Можемо багато, можемо і по дрібних також влучати. Це говорить про те, що з кожним днем Крим до нас ближче і ближче", – заявила керівниця пресцентру.
Вона підсумувала, що зараз атаки по Криму спрямовані більше на розуміння для тих, хто перебуває на окупованій території півострова, для самовизначення, для тих, хто ще не виїхав.