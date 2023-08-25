Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу деталі цієї події. Також вона пояснила дії російських окупантів, які поки що намагаються залишатися на півострові.

Дивіться також Жалілися про "42 невідомих безпілотники": у Криму вчергове лунали вибухи

Яскрава гра

Яскраво та гучно було у тимчасово окупованому Криму цієї ночі. Місцеві мешканці у різних районах півострова чули вибухи. Російські пропагандисти заявили про "атаку 42 безпілотників". А посіпаки диктатора Владміра Путіна відзначили, що нібито "знищили всі ворожі БпЛА".

"Те, що передає і ретранслює російське міноборони, – це хороша міна при поганій грі. А гра їм точно не сподобалася, хоча була яскравою", – зазначила Наталія Гуменюк.

"Гратися" й дійсно було з чим. Адже невідомі БпЛА фіксували у Севастополі, Сімферополі, поблизу Перевального та у Бахчисарайському районі. Зокрема, біля села Берегове нарахували 17 безпілотних літальних апаратів усього протягом години.

Звідки БпЛА взялися у Криму – з неба, точно. І це була кара небесна,

– коротко і чітко пояснила речниця ОК "Південь".

Наталія Гуменюк про нічні події у Криму: дивитись відео

Дії окупантів

Російські окупанти чітко розуміють, що "гарячий сезон" для них у Криму продовжуватиметься і посилюватиметься. А тому вони намагаються розприділити своє майно, аби врятувати бодай щось.

"Ми знаємо які і скільки об'єктів там розосереджено. Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються приховати своє майно. Розподілити його за принципом "не всі яйця до одного кошика". І саме тому цілей відповідно стає все більше і точок влучання. Але на кожній буде поставлена та сама крапка", – відзначила Гуменюк.

Події у Криму: останні новини