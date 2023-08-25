Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу детали этого события. Также она объяснила действия российских оккупантов, которые пока пытаются оставаться на полуострове.

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Яркая игра

Ярко и громко было во временно оккупированном Крыму в эту ночь. Местные жители в разных районах полуострова слышали взрывы. Российские пропагандисты заявили об "атаке 42 беспилотников". А соратники диктатора Владимира Путина отметили, что якобы "уничтожили все вражеские БПЛА".

"То, что передает и ретранслирует российское минобороны – это хорошая мина при плохой игре. А игра им точно не понравилась, хотя была яркой", – отметила Наталья Гуменюк.

"Играться" действительно было с чем. Ведь неизвестные БПЛА фиксировали в Севастополе, Симферополе, вблизи Перевального и в Бахчисарайском районе. В частности, возле села Береговое насчитали 17 беспилотных летательных аппаратов всего за час.

Откуда БПЛА взялись в Крыму – с неба, точно. И это была кара небесная,

– коротко и четко объяснила спикер ОК "Юг".

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Действия оккупантов

Российские оккупанты четко понимают, что "горячий сезон" для них в Крыму будет продолжаться и усиливаться. Поэтому они пытаются распределить свое имущество, чтобы спасти хоть что-то.

"Мы знаем какие и сколько объектов там рассредоточено. Они (россияне – 24 Канал) пытаются спрятать свое имущество. Распределить его по принципу "не все яйца в одну корзину". И именно поэтому целей соответственно становится все больше и точек попадания. Но на каждой будет поставлена та самая точка", – отметила Гуменюк.

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