В июле глава разведки Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ скоро будут в Крыму. Учитывая тот уровень "хлопка" и других приятных "инцидентов", которые случались на полуострове за последние месяцы, его пророчество начало сбываться.

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Выпали из графика

В ГУР признали, что контрнаступление происходит медленнее, чем должно быть по расчетам разведки. Буданов объяснил, что они делают свои прогнозы на основе фактов, цифр, хода событий, показателях экономики и т.п. Однако фронтовая реальность может вносить свои коррективы. Собственно, это и случилось с украинским контрнаступлением. Реальность на поле боя оказалась менее интенсивной, чем надеялись в тот момент, отметил офицер.

Впрочем, украинская армия все равно идет вперед.

Мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем,

– подчеркнул Буданов.

Просто посмотрите, что происходит в Крыму

Чтобы оценить тот прогресс, который удалось достичь украинским силам в противостоянии с Россией, следует просто посмотреть на то, что происходит в Крыму сейчас, и что не маячило даже на горизонте в период с 2014 по 2022 год, считает Буданов.

Посмотрите, что происходит в Крыму в последние месяцы. Даже сегодня посмотрите, какие замечательные операции там проведены по уничтожению целостных объектов. И вы заметите, что работа продолжается и продолжается правильно. Ее нужно интенсифицировать, но она идет правильно,

– подчеркнул разведчик.

Иначе невозможно

В прошлые годы постоянно звучали заявления, что полуостров будут возвращаться только дипломатическим путем. Кирилл Буданов рассказал, что он никогда не верил в возвращение Крыма мирным путем. Он говорил об этом еще в 2014 году.

Есть много еще разных вариантов возвращения Крыма. Но без военных, боевых действий невозможно. Как я говорил, все эти годы. Это моя позиция очень давно,

– заявил глава ГУР.

В то же время разведчик отметил, что Крым будут освобождать "комбинированным способом", при этом не уточнив, что имеет под этим ввиду.

ГУР провела спецоперацию в Крыму