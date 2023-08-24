Во время брифинга глава государства прежде всего подчеркнул, что пока рано говорить об освобождении Крыма, пишет 24 Канал. По словам президента, он ожидает детальный доклад от главы ГУР Кирилла Буданова о спецоперации в Крыму.
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Зеленский ожидает доклад Буданова
В то же время, Зеленский отметил, что жертв со стороны Украины нет, что, как говорит президент, хорошая новость.
Слишком рано говорить об освобождении Крыма – первое. Второе – подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье – да, это наши ребята. Четвертый – жертв нет с нашей стороны, это хорошая новость. По крайней мере, это то, что я мог по телефону обсудить с руководителем ГУР МО,
– сказал Зеленский.
Украинские бойцы провели спецоперацию в Крыму: все, что известно сейчас
- Утром 24 августа СМИ сообщали о взрывах возле населенных пунктов Маяк и Оленевка на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму. Там 23 августа украинские военные уничтожили российскую систему ПВО ЗРК С-400 "Триумф".
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- После этого представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил украинским СМИ информацию, что в Крыму прошла спецоперация. Главное управление разведки провело успешную спецоперацию в оккупированном Крыму во взаимодействии с Военно-морским флотом.
- Юсов рассказал журналистам о достижении поставленных целей. Он подтвердил потери среди личного состава противника, а также сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется.
- В ГУР рассказали, что спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. На опубликованных кадрах видно, что нашим бойцам пришлось отстреливаться от оккупантов.
- Также в украинском Крыму в результате операции наших военных снова развевался государственный флаг.
- Отметим, что кремлевские пропагандисты пытаются замолчать успешную операцию Украины в оккупированном Крыму и не реагируют на обращение местных жителей по поводу взрывов.