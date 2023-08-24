Во время брифинга глава государства прежде всего подчеркнул, что пока рано говорить об освобождении Крыма, пишет 24 Канал. По словам президента, он ожидает детальный доклад от главы ГУР Кирилла Буданова о спецоперации в Крыму.

Смотрите также Как украинские разведчики возвращались из спецоперации в Крыму: эксклюзивные кадры

Зеленский ожидает доклад Буданова

В то же время, Зеленский отметил, что жертв со стороны Украины нет, что, как говорит президент, хорошая новость.

Слишком рано говорить об освобождении Крыма – первое. Второе – подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье – да, это наши ребята. Четвертый – жертв нет с нашей стороны, это хорошая новость. По крайней мере, это то, что я мог по телефону обсудить с руководителем ГУР МО,

– сказал Зеленский.

Украинские бойцы провели спецоперацию в Крыму: все, что известно сейчас

Утром 24 августа СМИ сообщали о взрывах возле населенных пунктов Маяк и Оленевка на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму. Там 23 августа украинские военные уничтожили российскую систему ПВО ЗРК С-400 "Триумф".

Смотрите также Крымский Тарханкут: показываем на карте место, где высадились Вооруженные Силы