24 Канал получил в свое распоряжение эксклюзивные кадры, как наши бойцы возвращались. На кадрах можно заметить, что нашим бойцам пришлось отстреливаться от оккупантов.
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Украинских бойцов преследовал вражеский беспилотник
Судя по кадрам, украинских военных преследовал вражеский беспилотник. Наши бойцы открыли по нему огонь из стрелкового оружия. Также украинской лодке пришлось маневрировать.
В итоге украинские разведчики смогли выбраться целыми и без потерь. На видео заметно в небе следы серого дыма, что может свидетельствовать о том, что наши воины ликвидировали вражескую воздушную цель.
Как украинские разведчики возвращались со спецоперации в Крыму: смотрите видео
Украинские военные совершили высадку в Крыму: подробности
- Главное управление разведки во взаимодействии с Военно-морским флотом 24 августа провело успешную спецоперацию в оккупированном Крыму.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил о достижении поставленных целей. В рамках операции потерь среди личного состава украинской стороны – нет.
- В то же время Юсов подтвердил потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется.
- Отметим, что около 5 часов утра сообщалось о взрывах возле населенных пунктов Маяк и Оленевка на мысе Тарханкут. В селе Маяк расположена база 3 радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил России.
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- Впоследствии в ГУР подтвердили, что спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта.
- Также в украинском Крыму в результате операции наших военных снова показался государственный флаг.
- Стоит добавить, что 23 августа украинские военные уничтожили в районе мыса Тарханкут новейшую российскую систему ПВО. Речь идет о ЗРК-400 "Триумф". В результате взрыва С-400 была полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.